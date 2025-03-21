21 марта 2025

В Запорожье прозвучали мощные взрывы и стрельба

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 6 объемных взрывов прозвучало в Запорожье (архивное фото)
Более 6 объемных взрывов прозвучало в Запорожье (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Запорожье, контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошло не менее шести взрывов. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, в своем telegram-канале.

«В Запорожье прозвучала серия объемных взрывов. Жители временно оккупированной нацистами территории сообщают о не менее шести. Также в городе слышна стрельба из стрелкового оружия», — сказал Рогов в telegram-канале.

Он призывает жителей сохранять бдительность, находиться в укрытиях и не подходить к окнам. Рогов просит всех гражданских на постукраинском пространстве держаться как можно дальше от военных объектов и скоплениях боевиков ВСУ.

Ранее URA.RU рассказывало, что беспилотник атаковал центр столицы Украины. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате попадания возник пожар, на устранение которого прибыли экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Запорожье, контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошло не менее шести взрывов. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, в своем telegram-канале. «В Запорожье прозвучала серия объемных взрывов. Жители временно оккупированной нацистами территории сообщают о не менее шести. Также в городе слышна стрельба из стрелкового оружия», — сказал Рогов в telegram-канале. Он призывает жителей сохранять бдительность, находиться в укрытиях и не подходить к окнам. Рогов просит всех гражданских на постукраинском пространстве держаться как можно дальше от военных объектов и скоплениях боевиков ВСУ. Ранее URA.RU рассказывало, что беспилотник атаковал центр столицы Украины. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате попадания возник пожар, на устранение которого прибыли экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...