21 марта 2025

Центр Киева загорелся после ночной атаки дрона

Кличко обратился к жителям во время атаки БПЛА на центр Киева и пожара
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывам в Киеве предшествовала работа систем ПВО, о чем сообщил Кличко
Взрывам в Киеве предшествовала работа систем ПВО, о чем сообщил Кличко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник атаковал центр столицы Украины. С таким коротким обращением выступил мэр Киева Виталий Кличко во время отражения ночной атаки дрона. Он дополнил, что в результате попадания возник пожар, на устранение которого прибыли экстренные службы.

«БПЛА следует в направлении центра столицы», — заявил Кличко в своем telegram-канале. В следующем сообщении он также сообщил о начале пожара в центральном районе Киева в результате падения обломков. Экстренные службы были направлены на место.

Ранее в Киеве перед взрывом в небе заметили объект, который мог быть метеоритом. Об этом сообщили местные СМИ.

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Беспилотник атаковал центр столицы Украины. С таким коротким обращением выступил мэр Киева Виталий Кличко во время отражения ночной атаки дрона. Он дополнил, что в результате попадания возник пожар, на устранение которого прибыли экстренные службы. «БПЛА следует в направлении центра столицы», — заявил Кличко в своем telegram-канале. В следующем сообщении он также сообщил о начале пожара в центральном районе Киева в результате падения обломков. Экстренные службы были направлены на место. Ранее в Киеве перед взрывом в небе заметили объект, который мог быть метеоритом. Об этом сообщили местные СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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