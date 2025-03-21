Хуситы атаковали американский авианосец «Трумэн»

Хуситы не впервые атакуют авианосец «Трумэн»
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало американские корабли. Они принадлежат авианосцу USS «Гарри Трумэн».
«Представитель сил „Ансар Аллах“. Наши беспилотники нацелились на военные корабли, принадлежащие авианосцу „Трумэн“», — написало издание Al Jazeera в Telegram.
Ранее URA.RU писало о нападении хуситов на сам авианосец имени 33-го президента США Гарри Трумэна. Этот шаг был ответом на недавние воздушные удары американцев по территории Йемена.
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