21 марта 2025

Хуситы атаковали американский авианосец «Трумэн»

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Хуситы не впервые атакуют авианосец «Трумэн»
Хуситы не впервые атакуют авианосец «Трумэн» Фото:

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало американские корабли. Они принадлежат авианосцу USS «Гарри Трумэн».

«Представитель сил „Ансар Аллах“. Наши беспилотники нацелились на военные корабли, принадлежащие авианосцу „Трумэн“», — написало издание Al Jazeera в Telegram.

Ранее URA.RU писало о нападении хуситов на сам авианосец имени 33-го президента США Гарри Трумэна. Этот шаг был ответом на недавние воздушные удары американцев по территории Йемена.

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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало американские корабли. Они принадлежат авианосцу USS «Гарри Трумэн». «Представитель сил „Ансар Аллах“. Наши беспилотники нацелились на военные корабли, принадлежащие авианосцу „Трумэн“», — написало издание Al Jazeera в Telegram. Ранее URA.RU писало о нападении хуситов на сам авианосец имени 33-го президента США Гарри Трумэна. Этот шаг был ответом на недавние воздушные удары американцев по территории Йемена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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