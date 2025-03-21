Трамп заявил о беспрецедентном количестве санкций, введенных против РФ

Слова Трампа о количестве санкций против России привел пресс-пул Белого дома
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В отношении России введено больше санкций, чем в отношении кого-либо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«На них больше санкций, чем кто бы то ни было», — сказал Трамп. Его слова привел пресс-пул Белого дома в соцсети X.
Пока преждевременно говорить о возможном снятии санкций США против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не слышали никаких официальных заявлений по этому поводу.
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