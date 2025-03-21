21 марта 2025

Трамп заявил о беспрецедентном количестве санкций, введенных против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слова Трампа о количестве санкций против России привел пресс-пул Белого дома
Слова Трампа о количестве санкций против России привел пресс-пул Белого дома Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В отношении России введено больше санкций, чем в отношении кого-либо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«На них больше санкций, чем кто бы то ни было», — сказал Трамп. Его слова привел пресс-пул Белого дома в соцсети X.

Пока преждевременно говорить о возможном снятии санкций США против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не слышали никаких официальных заявлений по этому поводу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении России введено больше санкций, чем в отношении кого-либо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «На них больше санкций, чем кто бы то ни было», — сказал Трамп. Его слова привел пресс-пул Белого дома в соцсети X. Пока преждевременно говорить о возможном снятии санкций США против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не слышали никаких официальных заявлений по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...