В ХМАО спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 11 магнитов

В Нефтеюганской окружной клинической больнице спасли двухлетнего ребенка, находившегося в тяжелом состоянии. В его животе было обнаружено 11 магнитов, слипшихся между собой, из-за чего малыша пришлось положить на операционный стол.
«Было выявлено, что у ребенка есть кишечная непроходимость и свободный газ брюшной полости, что свидетельствует о наличии перфорации желудка или кишечника… Ребенок отправился на операционный стол. Врачами больницы была выполнена лапаротомия, на которой был выявлен разлитой перитонит, а также перфорации кишечника в трех местах, и 11 мелких шарообразных магнитов в свободной брюшной полости, сцепленные между собой», — написано на сайте медучреждения.
После операции ребенок был переведен в больницу третьего уровня в Сургуте. Уточняется, что при переводе состояние малыша было стабильно тяжелым.
Изначально родители доставили своего ребенка в больницу в оглушенном сознании и с подозрением на сахарный диабет. Врачи настоятельно просят: «Всегда убирать любые вещи, которые ребенок может проглотить, например: батарейки, острые предметы в виде шурупов, гвоздей, кнопок, что может привести к перфорации и тяжелому состоянию. И тем более магниты, которые хоть и кажутся безопасными на первый взгляд, но являются одними из самых опасных инородных тел, которые могут попасть в желудочно-кишечный тракт».
Ранее аналогичная ситуация случилась с двухлетней девочкой. Она проглотила 27 магнитов из игрушки Неокуб. Ребенка пришлось в экстренном порядке с помощью санавиации доставлять в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу.
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