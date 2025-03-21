21 марта 2025

В ХМАО спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 11 магнитов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При переводе в больницу Сургута состояние малыша было стабильно тяжелым
При переводе в больницу Сургута состояние малыша было стабильно тяжелым Фото:

В Нефтеюганской окружной клинической больнице спасли двухлетнего ребенка, находившегося в тяжелом состоянии. В его животе было обнаружено 11 магнитов, слипшихся между собой, из-за чего малыша пришлось положить на операционный стол.

«Было выявлено, что у ребенка есть кишечная непроходимость и свободный газ брюшной полости, что свидетельствует о наличии перфорации желудка или кишечника… Ребенок отправился на операционный стол. Врачами больницы была выполнена лапаротомия, на которой был выявлен разлитой перитонит, а также перфорации кишечника в трех местах, и 11 мелких шарообразных магнитов в свободной брюшной полости, сцепленные между собой», — написано на сайте медучреждения.

После операции ребенок был переведен в больницу третьего уровня в Сургуте. Уточняется, что при переводе состояние малыша было стабильно тяжелым.

Изначально родители доставили своего ребенка в больницу в оглушенном сознании и с подозрением на сахарный диабет. Врачи настоятельно просят: «Всегда убирать любые вещи, которые ребенок может проглотить, например: батарейки, острые предметы в виде шурупов, гвоздей, кнопок, что может привести к перфорации и тяжелому состоянию. И тем более магниты, которые хоть и кажутся безопасными на первый взгляд, но являются одними из самых опасных инородных тел, которые могут попасть в желудочно-кишечный тракт».

Ранее аналогичная ситуация случилась с двухлетней девочкой. Она проглотила 27 магнитов из игрушки Неокуб. Ребенка пришлось в экстренном порядке с помощью санавиации доставлять в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганской окружной клинической больнице спасли двухлетнего ребенка, находившегося в тяжелом состоянии. В его животе было обнаружено 11 магнитов, слипшихся между собой, из-за чего малыша пришлось положить на операционный стол. «Было выявлено, что у ребенка есть кишечная непроходимость и свободный газ брюшной полости, что свидетельствует о наличии перфорации желудка или кишечника… Ребенок отправился на операционный стол. Врачами больницы была выполнена лапаротомия, на которой был выявлен разлитой перитонит, а также перфорации кишечника в трех местах, и 11 мелких шарообразных магнитов в свободной брюшной полости, сцепленные между собой», — написано на сайте медучреждения. После операции ребенок был переведен в больницу третьего уровня в Сургуте. Уточняется, что при переводе состояние малыша было стабильно тяжелым. Изначально родители доставили своего ребенка в больницу в оглушенном сознании и с подозрением на сахарный диабет. Врачи настоятельно просят: «Всегда убирать любые вещи, которые ребенок может проглотить, например: батарейки, острые предметы в виде шурупов, гвоздей, кнопок, что может привести к перфорации и тяжелому состоянию. И тем более магниты, которые хоть и кажутся безопасными на первый взгляд, но являются одними из самых опасных инородных тел, которые могут попасть в желудочно-кишечный тракт». Ранее аналогичная ситуация случилась с двухлетней девочкой. Она проглотила 27 магнитов из игрушки Неокуб. Ребенка пришлось в экстренном порядке с помощью санавиации доставлять в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...