Эвакуация в центре Киева и стрельба в Запорожье: как прошла беспокойная ночь для украинцев

В центре Киева объявили эвакуацию после серии атак
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Центр Киева атаковали беспилотники
Центр Киева атаковали беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре Киева объявили эвакуацию после серии атак беспилотников. После падения обломков дронов возник пожар, к месту происшествия стянуты экстренные службы. Одновременно в Запорожье прогремели не менее шести взрывов, а в Харьковской, Житомирской и других областях Украины также зафиксированы атаки. Подробнее о том, почему минувшая ночь в Киеве прошла тревожно, в материале URA.RU.

В центре Киева объявили эвакуацию после серии атак

В ночь на 22 марта беспилотник атаковал центр столицы Украины. С таким коротким обращением выступил мэр Киева Виталий Кличко во время отражения ночной атаки дрона. Он сообщил, что после удара начался пожар, на устранение которого прибыли экстренные службы.

В своем telegram-канале Кличко также рассказал о начале пожара в центральном районе украинской столицы в результате падения обломков и эвакуации жильцов дома. Ранее в небе видели объект, похожий на метеорит, писали местные СМИ.

В Запорожье раздалась серия взрывов

В городе Запорожье, контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошло не менее шести объемных взрывов. Также жители оккупированной Киевом территории рассказали, что в городе слышна стрельба из стрелкового оружия. О произошедшем в своем telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он призвал мирных жителей сохранять бдительность, находиться в укрытиях и не подходить к окнам. Также он просил всех гражданских держаться как можно дальше от военных объектов и скоплений боевиков ВСУ.

Где еще прозвучали взрывы

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кировограде. Взрывы были и в других регионах — в районе Полтавы, под Киевом, под Житомиром и Кривым Рогом, в Вышгороде, Гостомеле и Буче, а так же в Сумской, Черкасской, Харьковской и Хмельницкой областях. 

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В центре Киева объявили эвакуацию после серии атак беспилотников. После падения обломков дронов возник пожар, к месту происшествия стянуты экстренные службы. Одновременно в Запорожье прогремели не менее шести взрывов, а в Харьковской, Житомирской и других областях Украины также зафиксированы атаки. Подробнее о том, почему минувшая ночь в Киеве прошла тревожно, в материале URA.RU. В центре Киева объявили эвакуацию после серии атак В ночь на 22 марта беспилотник атаковал центр столицы Украины. С таким коротким обращением выступил мэр Киева Виталий Кличко во время отражения ночной атаки дрона. Он сообщил, что после удара начался пожар, на устранение которого прибыли экстренные службы. В своем telegram-канале Кличко также рассказал о начале пожара в центральном районе украинской столицы в результате падения обломков и эвакуации жильцов дома. Ранее в небе видели объект, похожий на метеорит, писали местные СМИ. В Запорожье раздалась серия взрывов В городе Запорожье, контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошло не менее шести объемных взрывов. Также жители оккупированной Киевом территории рассказали, что в городе слышна стрельба из стрелкового оружия. О произошедшем в своем telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он призвал мирных жителей сохранять бдительность, находиться в укрытиях и не подходить к окнам. Также он просил всех гражданских держаться как можно дальше от военных объектов и скоплений боевиков ВСУ. Где еще прозвучали взрывы Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кировограде. Взрывы были и в других регионах — в районе Полтавы, под Киевом, под Житомиром и Кривым Рогом, в Вышгороде, Гостомеле и Буче, а так же в Сумской, Черкасской, Харьковской и Хмельницкой областях. 
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