21 марта 2025

В центре Киева объявили эвакуацию после атаки дрона и пожара

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Дрон атаковал центр Киева в ночь на 22 марта
Дрон атаковал центр Киева в ночь на 22 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В одном из центральных районов Киева эвакуировали жителей дома после атаки БПЛА и возникшего пожара. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«В Подольском районе эвакуировали четырех человек», — написал Кличко в telegram-канале. По его словам, пожар удалось локализовать. Следующим сообщением мэр уведомил жителей об угрозе очередного удара дрона по центру Киева

Ранее в центре Киева возник пожар из-за атаки дрона. Кличко тогда сообщил о выдвинувшихся на место происшествия экстренных службах.

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В одном из центральных районов Киева эвакуировали жителей дома после атаки БПЛА и возникшего пожара. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. «В Подольском районе эвакуировали четырех человек», — написал Кличко в telegram-канале. По его словам, пожар удалось локализовать. Следующим сообщением мэр уведомил жителей об угрозе очередного удара дрона по центру Киева Ранее в центре Киева возник пожар из-за атаки дрона. Кличко тогда сообщил о выдвинувшихся на место происшествия экстренных службах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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