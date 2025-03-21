В ЯНАО глыба снега рухнула на авто и его владельца

В Ноябрьске (ЯНАО) с дома по улице Шевченко, 137 на припаркованный автомобиль и его владельца упала огромная глыба снега. Водитель чудом избежал травм, а вот машина сильно пострадала.
«После того, как вышел из магазина и начал садиться в авто, сверху рухнула глыба снега. С меня слетели очки, но без травм. А вот у авто повреждены крыло, бампер, зеркало, капот, трещинами пошло лобовое стекло», — рассказал ноябрянин «Ямал 1».
По мнению мужчины, на его месте мог бы оказаться любой — и взрослый, и ребенок. Это могло бы привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья людей, а не только к ущербу авто.
Сейчас, по информации «Ямал 1» за это дело взялась прокуратура округа. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
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