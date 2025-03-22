Россиянам рассказали, когда можно не гасить долги по коммуналке

Долги по коммунальным платежам можно не оплачивать при банкротстве и по истечении срока исковой давности. Об этом сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Чаще всего такая возможность возникает в двух случаях — при банкротстве и применении сроков исковой давности», — заявил Бондарь в интервью aif.ru. Он также отметил, что судебное банкротство применимо, если долги превышают 500 тысяч рублей и не могут быть погашены в течение трех месяцев.
По словам Бондаря, эта процедура замораживает долг и позволяет сохранить единственное жилье. Он также напомнил, что существует также внесудебное банкротство, доступное через МФЦ для долгов от 25 тысяч до одного миллиона рублей, при условии отсутствия дохода и имущества. Он указал, что должник может подать ходатайство о пропуске срока исковой давности, если начисления по ЖКУ были более трех лет назад, однако при этом должник не должен признавать долг.
Бондарь также отметил, что долги могут исчезнуть после смерти собственника, если наследники откажутся от имущества. Кроме того, по его словам, проживающие в социальном жилье без дохода могут переложить обязательства на муниципалитет. Однако эксперт подчеркнул, что для освобождения от долгов необходимо инициировать процесс и обосновать его поддержку.
Ранее специалист в области ЖКХ Павел Степура отметил, что владельцы жилых помещений могут отказаться от оплаты услуг, не связанных напрямую с ЖКХ, таких как антенны и страхование жилья. Он подчеркнул, что в квитанции должны быть обязательными лишь строки, касающиеся содержания жилого помещения и коммунальных услуг, таких как холодная и горячая вода, отопление, электроэнергия и обращение с ТКО. Остальные платежи являются необязательными.
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