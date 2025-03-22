В Минобороны сообщили о крупной ночной атаке ВСУ по регионам РФ

ПВО сбили 47 летательных аппарата
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За ночь российские средства ПВО сбили 47 беспилотников ВСУ. Информацию передали в Минобороноы РФ.
«Средства ПВО за ночь сбили над регионами РФ 47 беспилотников», — рассказали в ведомстве. Одна из самых серьезных атак пришлась на Ростов. Там дрон попал в жилой дом, есть пострадавшие. URA.RU рассказывало подробности ЧП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.