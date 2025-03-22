В Минобороны сообщили о крупной ночной атаке ВСУ по регионам РФ

Минобороны: за ночь ПВО сбили 47 украинских дрона
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ПВО сбили 47 летательных аппарата
ПВО сбили 47 летательных аппарата Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь российские средства ПВО сбили 47 беспилотников ВСУ. Информацию передали в Минобороноы РФ. 

«Средства ПВО за ночь сбили над регионами РФ 47 беспилотников», — рассказали в ведомстве. Одна из самых серьезных атак пришлась на Ростов. Там дрон попал в жилой дом, есть пострадавшие. URA.RU рассказывало подробности ЧП. 

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За ночь российские средства ПВО сбили 47 беспилотников ВСУ. Информацию передали в Минобороноы РФ.  «Средства ПВО за ночь сбили над регионами РФ 47 беспилотников», — рассказали в ведомстве. Одна из самых серьезных атак пришлась на Ростов. Там дрон попал в жилой дом, есть пострадавшие. URA.RU рассказывало подробности ЧП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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