21 марта 2025

Полярное сияние засняли в небе над Челябинской областью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полярное сияние вечером 21 марта наблюдали жители нескольких регионов России (архивное фото)
Полярное сияние вечером 21 марта наблюдали жители нескольких регионов России (архивное фото) Фото:

Небо Челябинской области украсило полярное сияние. Его зафиксировали в поселке Остроленский в Нагайбакском районе поздно вечером 21 марта. Фотографии явления появились в социальных сетях. 

«Этой ночью складываются благоприятные условия для наблюдения полярного сияния, в том числе и в средних широтах. Уже сейчас оно явно заметно на камерах проекта с 65-й по 57-ю широту, и даже на 53-й низко над северным горизонтом угадывается красное свечение», — написал в соцсети «ВКонтакте» Илья Янковский, участник любительского проекта автоматизированного наблюдения за явлениями ночного неба с помощью сети камер Starvisor.

Челябинский поселок Остроленский находится на 53-й широте. Также атмосферное оптическое явление наблюдали в Якутии, Томской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской и других областях.

Как URA.RU писало ранее, на неделе, которая началась 17 марта, на Солнце фиксировали многочисленные и интенсивные вспышки. Заряженные частицы, взаимодействуя с магнитным полем Земли, вызывают свечение верхних слоев атмосферы.

Полярное сияние смогли наблюдать на 53-й широте - низко над северным горизонтом
Полярное сияние смогли наблюдать на 53-й широте - низко над северным горизонтом
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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Небо Челябинской области украсило полярное сияние. Его зафиксировали в поселке Остроленский в Нагайбакском районе поздно вечером 21 марта. Фотографии явления появились в социальных сетях.  «Этой ночью складываются благоприятные условия для наблюдения полярного сияния, в том числе и в средних широтах. Уже сейчас оно явно заметно на камерах проекта с 65-й по 57-ю широту, и даже на 53-й низко над северным горизонтом угадывается красное свечение», — написал в соцсети «ВКонтакте» Илья Янковский, участник любительского проекта автоматизированного наблюдения за явлениями ночного неба с помощью сети камер Starvisor. Челябинский поселок Остроленский находится на 53-й широте. Также атмосферное оптическое явление наблюдали в Якутии, Томской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской и других областях. Как URA.RU писало ранее, на неделе, которая началась 17 марта, на Солнце фиксировали многочисленные и интенсивные вспышки. Заряженные частицы, взаимодействуя с магнитным полем Земли, вызывают свечение верхних слоев атмосферы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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