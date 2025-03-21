Небо Челябинской области украсило полярное сияние. Его зафиксировали в поселке Остроленский в Нагайбакском районе поздно вечером 21 марта. Фотографии явления появились в социальных сетях.
«Этой ночью складываются благоприятные условия для наблюдения полярного сияния, в том числе и в средних широтах. Уже сейчас оно явно заметно на камерах проекта с 65-й по 57-ю широту, и даже на 53-й низко над северным горизонтом угадывается красное свечение», — написал в соцсети «ВКонтакте» Илья Янковский, участник любительского проекта автоматизированного наблюдения за явлениями ночного неба с помощью сети камер Starvisor.
Челябинский поселок Остроленский находится на 53-й широте. Также атмосферное оптическое явление наблюдали в Якутии, Томской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской и других областях.
Как URA.RU писало ранее, на неделе, которая началась 17 марта, на Солнце фиксировали многочисленные и интенсивные вспышки. Заряженные частицы, взаимодействуя с магнитным полем Земли, вызывают свечение верхних слоев атмосферы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».