Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Россию представит певец Shaman (Ярослав Дронов)», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
Президент Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области, председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает MK.RU. Конкурс запланирован на сентябрь, участниками подтвердили свое участие около 20 стран, включая все государства БРИКС, передает VSE42.Ru.
«Интервидение» — музыкальный конкурс, существовавший с 1946 по 1993 год. Это в своем роде аналог «Евровидения», который в прошлом принимал не только социалистические страны, но и Австрию, Бельгию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Португалию и Финляндию.
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