Крым претерпел значительные изменения за последние одиннадцать лет, и если украинцы посетят полуостров, они его не узнают. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред [лидера Украины Владимира] Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров», — заявил Константинов в интервью РИА Новости.
По его словам, Крым сейчас является примером эффективного и динамичного развития территории. Эти изменения, по мнению главы крымского парламента, стали возможны благодаря поддержке российского президента, властей страны, местного населения, а также других регионов России.
Ранее Зеленский заявил, что «без украинцев Крым умирает», отметив 11-летнее отсутствие туризма на полуострове. Он подчеркнул, что у крымчан «нет заработных плат», а также страдает природа. В то же время, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с момента вхождения полуострова в состав России его посетили 67 миллионов туристов, и он остается востребованным направлением. В ближайшие десять лет планируется ввести более 22 тысяч новых номеров для обслуживания свыше 10 миллионов туристов ежегодно. Американский лидер Дональд Трамп даже выразил желание сделать из Крыма международный курорт, передает «Ридус».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в Россию. Украина продолжает считать Крым временно оккупированной территорией, и многие страны Запада поддерживают ее позицию. Россия утверждает, что голосование было демократическим и законным, а президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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