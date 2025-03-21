21 марта 2025

В Курганской области сложились идеальные условия для прохождения половодья, но есть нюанс

В Курганской области сложилась идеальная погода для течения половодья
© Служба новостей «URA.RU»
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Сухая и теплая погода не даст разгуляться водной стихии
Сухая и теплая погода не даст разгуляться водной стихии Фото:
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Наводнение-2025 в Курганской области

Для течения половодья в Курганской области сложилась идеальная ситуация с погодой. Об этом сообщает народный синоптик Илья Винштейн.

«В ближайшие 10-15 суток над водосборным бассейном Тобола ожидается установление антициклона, будет теплая и сухая погода. В Кургане выпадет очень мало осадков — до 4-5 мм. Для течения половодья это идеальная ситуация. Реки не будут получать дополнительную подпитку», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Однако, по словам синоптика-любителя, в установлении такой погоды есть и негативный момент. Пожароопасный сезон из-за тепла и сухости может начаться раньше обычного. Рост числа пожаров вероятен после 5 апреля.

В Курганской области почва хорошо увлажнилась, что способствовало росту высокой травы. А это несет высокий риск пожаров в этом весеннем сезоне. Власти региона предупреждают о необходимости скосить сухостой и обновить минерализованные полосы для предотвращения пожаров.

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Для течения половодья в Курганской области сложилась идеальная ситуация с погодой. Об этом сообщает народный синоптик Илья Винштейн. «В ближайшие 10-15 суток над водосборным бассейном Тобола ожидается установление антициклона, будет теплая и сухая погода. В Кургане выпадет очень мало осадков — до 4-5 мм. Для течения половодья это идеальная ситуация. Реки не будут получать дополнительную подпитку», — написал Илья Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Однако, по словам синоптика-любителя, в установлении такой погоды есть и негативный момент. Пожароопасный сезон из-за тепла и сухости может начаться раньше обычного. Рост числа пожаров вероятен после 5 апреля. В Курганской области почва хорошо увлажнилась, что способствовало росту высокой травы. А это несет высокий риск пожаров в этом весеннем сезоне. Власти региона предупреждают о необходимости скосить сухостой и обновить минерализованные полосы для предотвращения пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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