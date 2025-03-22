Политик Николай Цуканов отмечает 60-летие

22 марта 2025 в 13:37 Размер текста - 17 +

Николай Цуканов из Калининградской области, но прославился и за ее пределами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский государственный деятель, политик Николай Цуканов — ныне старший вице-президент «Ростелекома» — принимает поздравления с 60-летием. Ему звонят друзья и коллеги со всей страны, многие оставляют душевные послания в соцсетях. Среди поздравляющих много военных. И это объяснимо. Он регулярно ездит в зону спецоперации РФ на Украине с гуманитарными миссиями, доставляет военным необходимое оборудование, поддерживает их морально и подает пример другим, выступая с призывами помогать ВС РФ. «Каждая такая поездка дает новые эмоции и впечатления», — писал Цуканов в своем telegram-канале после очередной командировки. Николай Цуканов ездит на фронт постоянно Фото: личный архив Николая Цуканова С особым вниманием он относится к землякам. Цуканов — уроженец Гусевского района Калининградской области. Там он отучился на сварщика, затем обучался в калининградском филиале Ленинградского сельскохозяйственного института на агрономическом факультете. Трудовая карьера Цуканова началась на производстве — в 1980-х он был сварщиком на заводе «Микродвигатель», инструктором Гусевского горкома ВЛКСМ, проходил службу в армии. C начала 1990-х Цуканов занимался предпринимательством — руководил стройфирмой «Лава», а после российско-польским предприятием по деревообработке. Переехав в Москву в 1996-м, получил должность юриста ЗАО «Научно-технический центр „Техинвестмед“», а в начале 2000-х вернулся в Гусев, где основал ГК «Аматэл» (швейное производство). Поездки Николая Цуканова не похожи на рекламные Фото: личный архив Николая Цуканова В 2005 году Цуканов стал мэров Гусева, затем — главой Гусевского муниципального района. В 2010 году уходящий в отставку губернатор Георгий Боос пролоббировал эффективного Цуканова на свое место. В 2016 году президент Владимир Путин назначил Цуканова свои представителем в Северо-Западном федеральном округе, в декабре 2017-го Цуканов стал помощником главы государства по вопросам местного самоуправления. Летом 2018-го Цуканов переехал в Екатеринбург, став полпредом президента в УрФО. Ему пришлось восстанавливать репутацию окружной власти, подпорченную его предшественником Игорем Холманских. И считается, что Цуканов с этой миссией справился. Он активно погружался в дела вверенных ему регионов — настолько, что мог отчитать мэра за плохое благоустройство или высказать чиновникам за отсутствие связи на трассе «Екатеринбург-Челябинск» и торчащие вдоль дорог газовые трубы. Деятельный Цуканов помогал губернаторам гасить общественно-политические конфликты (самый яркий — протест против строительства храма у драмтеатра в Екатеринбурге) и координировал реакцию субъектов на крупные вызовы. Так было во времена коронавируса, когда некоторым губернаторам не хватало ресурсов для качественной медицинской помощи гражданам. Цуканов призывал объединяться. А еще он не боялся журналистов, высказывался на любые темы по его профилю. В «Ростелеком» он перешел в ноябре 2020-го, оставив богатое наследие Владимиру Якушеву. В госкорпорации Цуканов курирует цифровизацию промышленности и лесного хозяйства. URA.RU присоединяется к поздравлениям, которые сегодня получает Николай Цуканов. И желает ему здоровья, реализации всех самых смелых проектов и планов, а также надежных друзей и соратников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский государственный деятель, политик Николай Цуканов — ныне старший вице-президент «Ростелекома» — принимает поздравления с 60-летием. Ему звонят друзья и коллеги со всей страны, многие оставляют душевные послания в соцсетях. Среди поздравляющих много военных. И это объяснимо. Он регулярно ездит в зону спецоперации РФ на Украине с гуманитарными миссиями, доставляет военным необходимое оборудование, поддерживает их морально и подает пример другим, выступая с призывами помогать ВС РФ. «Каждая такая поездка дает новые эмоции и впечатления», — писал Цуканов в своем telegram-канале после очередной командировки. С особым вниманием он относится к землякам. Цуканов — уроженец Гусевского района Калининградской области. Там он отучился на сварщика, затем обучался в калининградском филиале Ленинградского сельскохозяйственного института на агрономическом факультете. Трудовая карьера Цуканова началась на производстве — в 1980-х он был сварщиком на заводе «Микродвигатель», инструктором Гусевского горкома ВЛКСМ, проходил службу в армии. C начала 1990-х Цуканов занимался предпринимательством — руководил стройфирмой «Лава», а после российско-польским предприятием по деревообработке. Переехав в Москву в 1996-м, получил должность юриста ЗАО «Научно-технический центр „Техинвестмед“», а в начале 2000-х вернулся в Гусев, где основал ГК «Аматэл» (швейное производство). В 2005 году Цуканов стал мэров Гусева, затем — главой Гусевского муниципального района. В 2010 году уходящий в отставку губернатор Георгий Боос пролоббировал эффективного Цуканова на свое место. В 2016 году президент Владимир Путин назначил Цуканова свои представителем в Северо-Западном федеральном округе, в декабре 2017-го Цуканов стал помощником главы государства по вопросам местного самоуправления. Летом 2018-го Цуканов переехал в Екатеринбург, став полпредом президента в УрФО. Ему пришлось восстанавливать репутацию окружной власти, подпорченную его предшественником Игорем Холманских. И считается, что Цуканов с этой миссией справился. Он активно погружался в дела вверенных ему регионов — настолько, что мог отчитать мэра за плохое благоустройство или высказать чиновникам за отсутствие связи на трассе «Екатеринбург-Челябинск» и торчащие вдоль дорог газовые трубы. Деятельный Цуканов помогал губернаторам гасить общественно-политические конфликты (самый яркий — протест против строительства храма у драмтеатра в Екатеринбурге) и координировал реакцию субъектов на крупные вызовы. Так было во времена коронавируса, когда некоторым губернаторам не хватало ресурсов для качественной медицинской помощи гражданам. Цуканов призывал объединяться. А еще он не боялся журналистов, высказывался на любые темы по его профилю. В «Ростелеком» он перешел в ноябре 2020-го, оставив богатое наследие Владимиру Якушеву. В госкорпорации Цуканов курирует цифровизацию промышленности и лесного хозяйства. URA.RU присоединяется к поздравлениям, которые сегодня получает Николай Цуканов. И желает ему здоровья, реализации всех самых смелых проектов и планов, а также надежных друзей и соратников.