Выжившие после теракта в «Крокусе» поделились своими фобиями после случившегося

Выжившие в теракте в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года рассказали о страхах и изменениях в жизни. Одна из выживших Мария три месяца испытывала страх при виде мигрантов.
«По словам Марии, купившей в 2024 году билет на концерт группы „Пикник“, после случившегося она еще три месяца боялась мигрантов», — сообщает «Лента.ру». Анна, также выжившая в теракте, рассказала о ночных кошмарах и о том, как ей было трудно находиться вне дома, ей все время требовалась поддержка сына, так как она боялась громких звуков.
Пострадавшая полностью избегала посещения торговых центров. Владимир, который также находился в «Крокусе» во время трагедии, теперь избегает открытых пространств и боится хлопков, так как это напоминания о теракте. Эмоциональное воздействие ощущают и его дети, которые посещали психолога в школе. Теракт, унесший жизни 145 человек и ранивший 551, до сих пор продолжает влиять на тех, кто его пережил.
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