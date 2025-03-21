Половодье-2025: в Шадринске уровень воды в реке Исеть поднялся за сутки на 13 сантиметров

В Шадринске в реке Исеть уровень воды прибавился на 13 сантиметров. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально».
«На 22 марта уровень воды в реке Исеть составляет 115 сантиметров — за сутки плюс 13 сантиметров. В реке Канаш уровень воды не изменился и составляет 80 сантиметров. Сброс воды с Волковского водохранилища — 65 кубометров в секунду», — сообщается в telegram-канале.
По сообщению мэрии Шадринска, ожидаемый уровень воды этой весной в реке Исеть — 140 сантиметров, максимально возможный — 209. При этом неблагоприятным показателем считается 340, опасным явлением — 375.
Ранее в Курганской области наблюдалось повышение уровня воды в реках, протекающих в Шадринском округе. Два дня назад в реке Исеть она поднялась на 54 сантиметра, в реке Канаш — на 20 сантиметров.
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