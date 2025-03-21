21 марта 2025

Половодье-2025: в Шадринске уровень воды в реке Исеть поднялся за сутки на 13 сантиметров

В Шадринске в реке Исеть в половодье поднялся уровень воды на 13 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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На Исети ожидают не более 140 сантиметров в это половодье
На Исети ожидают не более 140 сантиметров в это половодье Фото:
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Наводнение-2025 в Курганской области

В Шадринске в реке Исеть уровень воды прибавился на 13 сантиметров. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально».

«На 22 марта уровень воды в реке Исеть составляет 115 сантиметров — за сутки плюс 13 сантиметров. В реке Канаш уровень воды не изменился и составляет 80 сантиметров. Сброс воды с Волковского водохранилища — 65 кубометров в секунду», — сообщается в telegram-канале.

По сообщению мэрии Шадринска, ожидаемый уровень воды этой весной в реке Исеть — 140 сантиметров, максимально возможный — 209. При этом неблагоприятным показателем считается 340, опасным явлением — 375.

Ранее в Курганской области наблюдалось повышение уровня воды в реках, протекающих в Шадринском округе. Два дня назад в реке Исеть она поднялась на 54 сантиметра, в реке Канаш — на 20 сантиметров.

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В Шадринске в реке Исеть уровень воды прибавился на 13 сантиметров. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально». «На 22 марта уровень воды в реке Исеть составляет 115 сантиметров — за сутки плюс 13 сантиметров. В реке Канаш уровень воды не изменился и составляет 80 сантиметров. Сброс воды с Волковского водохранилища — 65 кубометров в секунду», — сообщается в telegram-канале. По сообщению мэрии Шадринска, ожидаемый уровень воды этой весной в реке Исеть — 140 сантиметров, максимально возможный — 209. При этом неблагоприятным показателем считается 340, опасным явлением — 375. Ранее в Курганской области наблюдалось повышение уровня воды в реках, протекающих в Шадринском округе. Два дня назад в реке Исеть она поднялась на 54 сантиметра, в реке Канаш — на 20 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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