19 марта 2025

Паводок наступает: в Шадринске начался рост уровня воды

В Курганской области вырос уровень воды в реках Исеть и Канаш
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень рек в Шадринске вырос
Уровень рек в Шадринске вырос Фото:
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Наводнение-2025 в Курганской области

Уровень воды в реках Исеть и Канаш в Курганской области значительно повысился за последние сутки. Об этом информирует администрация города Шадринска.

«Река Исеть: 87 см (за сутки + 54 см), река Канаш: 95 см (за сутки + 20 см)», — сообщает паблик администрации в соцсети «ВКонтакте». Также отмечается, что сброс воды с Волковского водохранилища составляет 50 м?/с.

Власти ссылаются на данные Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Эти изменения могут повлиять на гидрологическую обстановку в регионе, вызвав изменения в условиях проживания местного населения и работы предприятий, особенно тех, которые находятся в непосредственной близости от этих рек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане администрация готовится к вероятному паводку. В случае высокого уровня воды на реке Тобол будут убраны канатные переправы и навесной мост в Западном микрорайоне.

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Уровень воды в реках Исеть и Канаш в Курганской области значительно повысился за последние сутки. Об этом информирует администрация города Шадринска. «Река Исеть: 87 см (за сутки + 54 см), река Канаш: 95 см (за сутки + 20 см)», — сообщает паблик администрации в соцсети «ВКонтакте». Также отмечается, что сброс воды с Волковского водохранилища составляет 50 м?/с. Власти ссылаются на данные Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Эти изменения могут повлиять на гидрологическую обстановку в регионе, вызвав изменения в условиях проживания местного населения и работы предприятий, особенно тех, которые находятся в непосредственной близости от этих рек. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане администрация готовится к вероятному паводку. В случае высокого уровня воды на реке Тобол будут убраны канатные переправы и навесной мост в Западном микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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