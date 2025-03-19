Паводок наступает: в Шадринске начался рост уровня воды

Уровень воды в реках Исеть и Канаш в Курганской области значительно повысился за последние сутки. Об этом информирует администрация города Шадринска.
«Река Исеть: 87 см (за сутки + 54 см), река Канаш: 95 см (за сутки + 20 см)», — сообщает паблик администрации в соцсети «ВКонтакте». Также отмечается, что сброс воды с Волковского водохранилища составляет 50 м?/с.
Власти ссылаются на данные Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Эти изменения могут повлиять на гидрологическую обстановку в регионе, вызвав изменения в условиях проживания местного населения и работы предприятий, особенно тех, которые находятся в непосредственной близости от этих рек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане администрация готовится к вероятному паводку. В случае высокого уровня воды на реке Тобол будут убраны канатные переправы и навесной мост в Западном микрорайоне.
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