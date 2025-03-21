В Пермском крае выделили более 170 млн рублей на переселение из аварийного жилья

Восемь муниципалитетов Пермского края получат дополнительные субсидии на переселение граждан из аварийного жилья, общим объемом в 174 млн рублей. Средства будут распределены между Краснокамским, Александровским, Чернушинским, Кунгурским, Верещагинским, Красновишерским, Октябрьским и Лысьвенским округами, сообщает региональный Минстрой.
«В новое жилье переедут 250 человек. Будет расселено около 5 тысяч квадратных метров жилья. Объем средств по программе расселения в целях предотвращения ЧС в 2025 году увеличен на 17,9 млн и составил почти 193 млн рублей. Этого удалось добиться благодаря экономии в прошлом году и поправкам в региональный бюджет», — уточняется на сайте губернатора Пермского края. Средства направлены на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.
Уточняется, что в Красновишерске будет расселен двухэтажный деревянный дом на ул. Карла Маркса, 5, построенный еще в 1959 году. В новое жилье переедут 22 человека. Также будет расселен дом в поселке Набережный на ул. Лесная, 46. Кунгурский округ получил по программе 13 млн рублей. В Александровском округе в запланировано расселение пяти многоквартирных домов. В новые квартиры переедут еще 89 человек.
На территории Прикамья с 2019 года расселили порядка 800 тысяч квадратных метров аварийки. При этом по итогам 2024 года было построено 1,7 млн квадратных метров жилья. Ранее Пермский край был отмечен федеральным Фондом развития территорий в числе регионов-лидеров по количеству людей, переселенных из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
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