Ранняя весна грозит Сургуту большим паводком

В Сургуте ранний приход весны может стать причиной большого половодья. Ожидается, что вода может ударить по ливневкам и канализации, сообщил начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций департамента городского хозяйства администрации Сургута Евгений Московкин журналистам.
«В этом году на 10 сантиметров уровень снега выше. И обводненность снега тоже выше. Но паводок зависит от того, какая весна будет. Если „дружная“, тогда все будет быстро таять. Это, естественно, удар воды на ливневую канализацию и на все остальное, на город. Либо она будет плавная. В прошлом году мы ожидали много негативных последствий, но все нормально прошло», — приводит слова Москвина «СургутИнформ-ТВ».
В городе уже ведутся работы по очистке ливневки. Подрядчики очищают водоотводные лотки и промывают трубы. При наихудшем сценарии в городе попадут в зону подтопления порядка 10 домов, расположенных на улице Речная и на береговой зоне Саймы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в зоне подтопления весеннего паводка находятся 47 населенных пунктов, где проживают более 4 000 человек. Для оперативного реагирования власти создали группировку сил из 1 500 единиц техники, а также подготовили 78 пунктов временного размещения.
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