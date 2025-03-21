21 марта 2025

Ранняя весна грозит Сургуту большим паводком

В Сургуте из-за ранней весны прогнозируют большой паводок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уровень снега в Сургуте уровень снега выше прошлогоднего на 10 сантиметров
Уровень снега в Сургуте уровень снега выше прошлогоднего на 10 сантиметров Фото:

В Сургуте ранний приход весны может стать причиной большого половодья. Ожидается, что вода может ударить по ливневкам и канализации, сообщил  начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций департамента городского хозяйства администрации Сургута Евгений Московкин журналистам.

«В этом году на 10 сантиметров уровень снега выше. И обводненность снега тоже выше. Но паводок зависит от того, какая весна будет. Если „дружная“, тогда все будет быстро таять. Это, естественно, удар воды на ливневую канализацию и на все остальное, на город. Либо она будет плавная. В прошлом году мы ожидали много негативных последствий, но все нормально прошло», — приводит слова Москвина «СургутИнформ-ТВ».

В городе уже ведутся работы по очистке ливневки. Подрядчики очищают водоотводные лотки и промывают трубы. При наихудшем сценарии в городе попадут в зону подтопления порядка 10 домов, расположенных на улице Речная и на береговой зоне Саймы. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в зоне подтопления весеннего паводка находятся 47 населенных пунктов, где проживают более 4 000 человек. Для оперативного реагирования власти создали группировку сил из 1 500 единиц техники, а также подготовили 78 пунктов временного размещения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте ранний приход весны может стать причиной большого половодья. Ожидается, что вода может ударить по ливневкам и канализации, сообщил  начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций департамента городского хозяйства администрации Сургута Евгений Московкин журналистам. «В этом году на 10 сантиметров уровень снега выше. И обводненность снега тоже выше. Но паводок зависит от того, какая весна будет. Если „дружная“, тогда все будет быстро таять. Это, естественно, удар воды на ливневую канализацию и на все остальное, на город. Либо она будет плавная. В прошлом году мы ожидали много негативных последствий, но все нормально прошло», — приводит слова Москвина «СургутИнформ-ТВ». В городе уже ведутся работы по очистке ливневки. Подрядчики очищают водоотводные лотки и промывают трубы. При наихудшем сценарии в городе попадут в зону подтопления порядка 10 домов, расположенных на улице Речная и на береговой зоне Саймы.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в зоне подтопления весеннего паводка находятся 47 населенных пунктов, где проживают более 4 000 человек. Для оперативного реагирования власти создали группировку сил из 1 500 единиц техники, а также подготовили 78 пунктов временного размещения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...