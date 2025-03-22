Выжившая в теракте «Крокуса» фотограф призналась, что больше не может посещать концерты

Фотограф Корышева: теракт в «Крокусе» оставил сильный отпечаток
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия до сих пор не может посещать крупные концерты после теракта в «Крокусе»
Юлия до сих пор не может посещать крупные концерты после теракта в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фотограф Юлия Корышева, пережившая вместе с сыном Львом теракт в «Крокусе», рассказала о спасении. Это событие, по ее словам, оставило серьезный след в их жизни, теперь они не посещают концерты.

Сын Юлии помогал ей и другим людям спастись
Сын Юлии помогал ей и другим людям спастись
Фото:

«Это трагическое событие наложило незабываемый отпечаток на нас обоих. Бог уберег нас, мы не пострадали физически», — рассказала Корышева корреспонденту URA.RU. Она вспоминает, как ее сын Лев проявил мужество, спасая ее в давке и выводя на улицу других людей.

Они пришли на концерт по подаренным на день рождения билетам. Юлия отмечает, что это трагическое событие оставило глубокий след в их жизни — физически они не пострадали, но психологически восстановление заняло несколько месяцев. Тем не менее посещение концертов и крупных мероприятий по-прежнему вызывает у них трудности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года, когда нападающие устроили стрельбу и взрывы, подожгли зрительный зал, а затем скрылись на автомобиле. В результате погибли не менее 145 человек, в том числе шесть детей, и более 550 получили ранения. Здание было практически полностью разрушено. Этот теракт стал одним из самых кровопролитных в современной России.

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Фотограф Юлия Корышева, пережившая вместе с сыном Львом теракт в «Крокусе», рассказала о спасении. Это событие, по ее словам, оставило серьезный след в их жизни, теперь они не посещают концерты. «Это трагическое событие наложило незабываемый отпечаток на нас обоих. Бог уберег нас, мы не пострадали физически», — рассказала Корышева корреспонденту URA.RU. Она вспоминает, как ее сын Лев проявил мужество, спасая ее в давке и выводя на улицу других людей. Они пришли на концерт по подаренным на день рождения билетам. Юлия отмечает, что это трагическое событие оставило глубокий след в их жизни — физически они не пострадали, но психологически восстановление заняло несколько месяцев. Тем не менее посещение концертов и крупных мероприятий по-прежнему вызывает у них трудности. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года, когда нападающие устроили стрельбу и взрывы, подожгли зрительный зал, а затем скрылись на автомобиле. В результате погибли не менее 145 человек, в том числе шесть детей, и более 550 получили ранения. Здание было практически полностью разрушено. Этот теракт стал одним из самых кровопролитных в современной России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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