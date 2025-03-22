Художник поделился тайной подарка, который Путин передал Трампу

Портрет, который президент РФ Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, является бесценным произведением искусства. Об этом рассказал народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.
«Такая работа, вероятнее всего, бесценна. Если кто-то раскроет авторство, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому», — передает слова Сафронова aif.ru. Он добавил, что художники обычно не комментируют свои работы и не уточняют их авторов.
Сафронов отметил, что в России много талантливых художников, которые делают страну известной своей культурой и искусством. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что Путин заказал этот портрет у ведущего российского художника для передачи его Трампу.
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