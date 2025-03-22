Зеленский согласен на выборы, Трамп получил от Путина подарок: главные заявления спецпосланника президента США

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону этой ночью. В ходе беседы представитель главы страны Дональда Трампа обсудил главные темы. стоящие на повестке — украинский конфликт и отношения Штатов с Россией.
Среди основного о чем рассказал Уиткофф — Украина согласна на проведение президентских выборов в стране и практически признала, что дорога в НАТО ей заказана. Что касается конфликта с Россией, основная проблема для потенциального мира продолжает оставаться в гарантиях безопасности для Украины. Эти и другие заявления спецпосланника Трампа — в материале URA.RU.
Подарки, молитвы и скорая встреча: главное о взаимоотношениях Путина и Трампа
Трамп желает, чтобы сверхдержавы решали вопросы вместе
После того, как Дональд Трамп стал президентом США в конце января, он нацелился на восстановление отношений с Россией и Владимиром Путиным в частности. Лидеры государств впервые за многие годы созвонились по телефону. Причем за последние полтора месяца личный разговор политиков в таком формате состоялся дважды.
Также недавно спецпосланник президента США Стивен Уиткофф лично посетил Мокву для встречи с Путиным. В ходе нее американский представитель озвучил желание Трампа восстановить отношения между странами. Путин, пояснил Уиткофф в беседе с Кардсоном, также проявил взаимность в вопросе укрепления взаимоотношений.
"Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения с Россией и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать [конфликтные вопросы в мире]", — пояснил Уиткофф в беседе с Карлсоном.
Личная встреча спустя почти десятилетие
В продолжении темы отношений лидеров США и России Уткофф дал понять, что президенты сверхдержав встретятся лично в скором будущем. Спецпосланник дает прогноз в несколько месяцев. В последний раз Путин и Трамп виделись в 2018 году во время саммита Россия — США в Хельсинки.
"Я считаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев", — акцентирует внимание американский представитель. Он также выразил уважение Путину за то, что Москва радужно приняла самого Уиткоффа, когда тот посетил столицу.
Не обошлось и без подарков
Стивен Уиткофф также признался, что во время встречи с Путиным тот передал ему подарок для Дональда Трампа — портрет американского лидера, выполненный известным российским художником. Причем Трамп не просто оценил этот жест, когда получил подарок — он оказался по-настоящему тронут знаком внимания, поделился спецпосланник в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
"Президент Путин заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа и фактически вручил его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу. Я привез и передал ему. Трамп был по-настоящему тронут", — сообщил Уиткофф в интервью.
Молитва за друга
Уиткофф также поделился еще одной историей, связанной с отношениями между Трампом и Путиным. В тот момент, когда Трамп был ранен во время покушения осенью 2024 года, российский лидер молился за его здоровье. Уиткофф признался, что его впечатлила эта трогательная история.
"Путин встретился со своим священником и молился за Трампа <...> потому, что у него [российского главы] была дружба с ним [лидером США]. Президент России молился за своего друга", — рассказал Уиткофф Карлсону.
Под конец Уиткофф добавил, что у США есть стопроцентная уверенность в России. Связано это, в первую очередь, с тем. что Вашингтон знает, что Москва не намерена угрожать Европе и другим странам Запада в целом, несмотря на опасения лидеров ЕС.
Почему Украина и Россия не могут прийти к миру
Парадокс гарантий безопасности
Для США в настоящий момент продолжает оставаться актуальным вопрос, связанный с гарантиями безопасности для Украины, заявил Стивен Уиткоф в беседе с Карлсоном. Однако, по его словам, есть проблема с тем, что настоящие гарантии Киеву могло бы дать членство в Североатлантическом альянсе, однако парадокс заключается в том, что если Украина и Россия заключат мир, то вступление в НАТО станет для Украины в принципе невозможным. Другой же альтернативы для Штатов, в каком виде можно дать Киеву гарантии безопасности, которые стали бы почвой для окончательного мира с Россией, у американской страны пока нет.
При всем этом украинский лидер Владимир Зеленский уже сам осознает, что его страну скорее всего не включат в альянс. Уиткофф подчеркивает, что такое развитие событий является практически фактом, передает RT.
Главный вопрос украинского конфликта...
Далее Уиткофф подчеркнул, что перед США стоит и другая проблема, мешающая заключению мира Украины с Россией, помимо гарантий безопасности — территориальная принадлежность новых регионов РФ, которые та освободила в ходе спецоперации, а также Крыма. Причем спецпосланник Трампа сам отмечает, что жители этих территорий сами согласились присоединиться к России в ходе референдумов. Вашингтон и Москва продолжают обсуждение этого нюанса.
...и другие детали, мешающие миру
Стивен Уиткофф в ходе интервью с Такером Карлсоном также раскрыл и другие детали недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным. В частности, лидер РФ поинтересовался у спецпосланника Трампа, как действовать российским солдатам в случае, когда они уже окружили ВСУ в зоне СВО, но те не хотят сдаваться. Эти и другие моменты, которые происходят непосредственно на линии боевого соприкосновения мешают заключению мира между странами в целом, почеркнул Уиткофф.
Россия и Украина все же договорились о прекращении огня, но есть нюанс
Стивен Уиткофф во время беседы с журналистом также заявил, что Москва и Киев при поддержке США все же договорились о прекращении огня в ближайшую неделю, но только на территории Черного моря. Другой нюанс заключается в том, что спецпосланник помимо заявлений больше ничем не подкрепил свое заявление. Тем не менее до этого Трамп и Путин и в самом деле обсуждали вопросы безопасности в черноморской акватории.
«Соглашение должно заработать примерно в ближайшую неделю. Есть еще детали, которые нужно обсудить. Это большое достижение в переговорах», — заявил Стивен Уиткофф.
Почему США в принципе хотят закончить конфликт на Украине
Спецпосланник Дональда Трампа также затронул тему того, почему Вашингтон в принципе стремится закончить конфликт на Украине как можно скорее. По его словам, Штаты не желают больше оказывать военную поддержку Киева. Это, подчеркнул Уиткофф, закапывание денег.
Также США, по его словам, опасаются, что конфликт между Киевом и Москвой в принципе может привести к потенциальной ядерной войны. «Чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия», — отметил Уиткофф.
Украина готова провести выборы
На протяжении последнего месяца в администрации США стали все больше затрагивать тему на президентских выборов на Украине. Особенно это стало актуальным на фоне скандала, который произошел в Белом доме с участием Зеленского в начале марта. Сам Зеленский в ответ на это вновь сослалась на военное положение в стране, которое не может отменить.
Однако в беседе с Карлсоном Уиткофф заявил по итогу, что Украина согласна на проведение выборов в своей стране. Однако когда они могут пройти и в каком формате — спецпосланник не озвучил.
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