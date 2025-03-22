Режим ЧС введен в зоне поврежденного дроном дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации в районе многоквартирного дома, который был поврежден в результате взрыва после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В зоне многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, поврежденного в результате взрыва после атаки БПЛА, введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе администрации города. Информацию приводит агентство «Интерфакс».
В Ростове-на-Дону ночью 22 марта произошел взрыв из-за прилета дрона в квартиру на 17-м этаже жилого комплекса «Свобода». Об этом сообщил врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь. Известно о двух пострадавших, передает «Национальная служба новостей». Один из них находится в реанимации, передает RT.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали 47 дронов. Из них шесть были сбиты над Ростовской областью, передает 360.ru.
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