Режим ЧС введен в зоне поврежденного дроном дома в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону произошел взрыв в жилом доме из-за атаки БПЛА
В Ростове-на-Дону произошел взрыв в жилом доме из-за атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации в районе многоквартирного дома, который был поврежден в результате взрыва после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В зоне многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, поврежденного в результате взрыва после атаки БПЛА, введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе администрации города. Информацию приводит агентство «Интерфакс».

В Ростове-на-Дону ночью 22 марта произошел взрыв из-за прилета дрона в квартиру на 17-м этаже жилого комплекса «Свобода». Об этом сообщил врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь. Известно о двух пострадавших, передает «Национальная служба новостей». Один из них находится в реанимации, передает RT.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали 47 дронов. Из них шесть были сбиты над Ростовской областью, передает 360.ru.

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В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации в районе многоквартирного дома, который был поврежден в результате взрыва после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В зоне многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, поврежденного в результате взрыва после атаки БПЛА, введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе администрации города. Информацию приводит агентство «Интерфакс». В Ростове-на-Дону ночью 22 марта произошел взрыв из-за прилета дрона в квартиру на 17-м этаже жилого комплекса «Свобода». Об этом сообщил врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь. Известно о двух пострадавших, передает «Национальная служба новостей». Один из них находится в реанимации, передает RT. Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали 47 дронов. Из них шесть были сбиты над Ростовской областью, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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