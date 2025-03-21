Возле Храма на Крови откроется выставка, посвященная операции российских военных в Курской области под названием «Труба». Об этом говорится в telegram-канале обители.
«Главный экспонат установлен на площадке перед верхним храмом. Участок трубы протяженности 16 метров привезен в Храм на Крови. Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего нашим воинам героическую победу», — сказано в сообщении. Откроется экспозиция вечером 25 марта.
Подробно про операцию «Труба» URA.RU рассказывало в начале марта. 800 российских военных неделю шли внутри газопровода, чтобы проникнуть в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи.
Бойцы преодолели более 15 километров в условиях отсутствия свежего воздуха и очень ограниченного пространства. Атака застала противника врасплох, украинцы бежали. Участников этой уникальной миссии, перевернувшей ход сражения за Курщину, обещали оперативно представить к госнаградам.
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