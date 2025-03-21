21 марта 2025

У главного храма Екатеринбурга ставят памятник операции «Труба». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, храм на крови, крест, купола, христианство
Экспозиция у Храма на Крови появится 25 марта Фото:

Возле Храма на Крови откроется выставка, посвященная операции российских военных в Курской области под названием «Труба». Об этом говорится в telegram-канале обители.

«Главный экспонат установлен на площадке перед верхним храмом. Участок трубы протяженности 16 метров привезен в Храм на Крови. Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего нашим воинам героическую победу», — сказано в сообщении. Откроется экспозиция вечером 25 марта.

Подробно про операцию «Труба» URA.RU рассказывало в начале марта. 800 российских военных неделю шли внутри газопровода, чтобы проникнуть в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи.

Бойцы преодолели более 15 километров в условиях отсутствия свежего воздуха и очень ограниченного пространства. Атака застала противника врасплох, украинцы бежали. Участников этой уникальной миссии, перевернувшей ход сражения за Курщину, обещали оперативно представить к госнаградам.

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Возле Храма на Крови откроется выставка, посвященная операции российских военных в Курской области под названием «Труба». Об этом говорится в telegram-канале обители. «Главный экспонат установлен на площадке перед верхним храмом. Участок трубы протяженности 16 метров привезен в Храм на Крови. Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего нашим воинам героическую победу», — сказано в сообщении. Откроется экспозиция вечером 25 марта. Подробно про операцию «Труба» URA.RU рассказывало в начале марта. 800 российских военных неделю шли внутри газопровода, чтобы проникнуть в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи. Бойцы преодолели более 15 километров в условиях отсутствия свежего воздуха и очень ограниченного пространства. Атака застала противника врасплох, украинцы бежали. Участников этой уникальной миссии, перевернувшей ход сражения за Курщину, обещали оперативно представить к госнаградам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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