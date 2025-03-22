В России предложили ввести трудовые визы для мигрантов после теракта в «Крокусе»

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Мигранты должны приезжать в РФ только по приглашению организаций, заявил Игнатов
Мигранты должны приезжать в РФ только по приглашению организаций, заявил Игнатов Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Необходимо ввести трудовые визы для мигрантов из стран Средней Азии. По мнению криминалиста Михаила Игнатова, это может помочь предотвратить происшествия, подобные теракту в «Крокусе».

«Введение трудовых виз со странами Средней Азии, приезжий должен быть абсолютно прозрачным, он должен приезжать по приглашениям организаций, которые заинтересованы в трудовых мигрантах», — передает слова Игнатова NEWS.ru. Он подчеркнул, что необходимо улучшить систему получения информации о потенциальных преступниках, чтобы сделать Россию более безопасной.

Сейчас страна, по мнению Игнатова, воспринимается как «проходной двор». Теракт в «Крокусе» произошел в 2024 году и унес жизни 145 человек. Подозреваемые были задержаны в Брянской области.

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Необходимо ввести трудовые визы для мигрантов из стран Средней Азии. По мнению криминалиста Михаила Игнатова, это может помочь предотвратить происшествия, подобные теракту в «Крокусе». «Введение трудовых виз со странами Средней Азии, приезжий должен быть абсолютно прозрачным, он должен приезжать по приглашениям организаций, которые заинтересованы в трудовых мигрантах», — передает слова Игнатова NEWS.ru. Он подчеркнул, что необходимо улучшить систему получения информации о потенциальных преступниках, чтобы сделать Россию более безопасной. Сейчас страна, по мнению Игнатова, воспринимается как «проходной двор». Теракт в «Крокусе» произошел в 2024 году и унес жизни 145 человек. Подозреваемые были задержаны в Брянской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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