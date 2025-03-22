В России предложили ввести трудовые визы для мигрантов после теракта в «Крокусе»

Необходимо ввести трудовые визы для мигрантов из стран Средней Азии. По мнению криминалиста Михаила Игнатова, это может помочь предотвратить происшествия, подобные теракту в «Крокусе».
«Введение трудовых виз со странами Средней Азии, приезжий должен быть абсолютно прозрачным, он должен приезжать по приглашениям организаций, которые заинтересованы в трудовых мигрантах», — передает слова Игнатова NEWS.ru. Он подчеркнул, что необходимо улучшить систему получения информации о потенциальных преступниках, чтобы сделать Россию более безопасной.
Сейчас страна, по мнению Игнатова, воспринимается как «проходной двор». Теракт в «Крокусе» произошел в 2024 году и унес жизни 145 человек. Подозреваемые были задержаны в Брянской области.
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