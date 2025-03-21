21 марта 2025

В ХМАО студенты разработали систему доставки дронами в труднодоступные регионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект доставки грузов дронами победил в хакатоне «Югорский беспилотник»
Проект доставки грузов дронами победил в хакатоне «Югорский беспилотник» Фото:

Студенты из ХМАО представили систему доставки грузов в труднодоступные регионы Югры с помощью дронов. Их проект занял первое место на хакатоне «Югорский беспилотник», сообщили в Сургутском госуниверситете. 

«Команда студентов СурГУ взяла первое место на хакатоне „Югорский беспилотник“. Студенты разработали проект „СеверФлай“ — систему доставки грузов дронами в труднодоступные регионы Югры», — рассказали в telegram-канале вуза. 

На хакатоне участники представляли свои проекты в области ТЭК. Студенты-победители предложили соединить воздушным коридором Андру и Приобье и представили логистическую базу для хранения и отправки грузов. Лучшие проекты в итоге могут внедрить партнеры форума. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) роботы с роботы-дворники с беспилотным управлением будут чистить улицы города от снега. Снегоуборочная машина работает на радиоуправлении и имеет дальность управления до 100 метров.

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Студенты из ХМАО представили систему доставки грузов в труднодоступные регионы Югры с помощью дронов. Их проект занял первое место на хакатоне «Югорский беспилотник», сообщили в Сургутском госуниверситете.  «Команда студентов СурГУ взяла первое место на хакатоне „Югорский беспилотник“. Студенты разработали проект „СеверФлай“ — систему доставки грузов дронами в труднодоступные регионы Югры», — рассказали в telegram-канале вуза.  На хакатоне участники представляли свои проекты в области ТЭК. Студенты-победители предложили соединить воздушным коридором Андру и Приобье и представили логистическую базу для хранения и отправки грузов. Лучшие проекты в итоге могут внедрить партнеры форума.  Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) роботы с роботы-дворники с беспилотным управлением будут чистить улицы города от снега. Снегоуборочная машина работает на радиоуправлении и имеет дальность управления до 100 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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