Силовики явились на «стрелку» в центре Екатеринбурга, замешан депутат: детали операции в «Атриуме»

В екатеринбургском отеле «Атриум» задержали участников ОПГ «Визовские»

22 марта 2025 в 16:42 Размер текста - 17 +

Люди в масках вывели из отеля больше 10 человек (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Визит силовиков в гостиницу «Атриум» в центре Екатеринбурга вечером 21 марта был связан с конфликтом двух авторитетных групп, рассказал URA.RU осведомленный источник. В истории замешан депутат гордумы. По словам собеседника агентства, представители ОПГ «Визовские» недавно вступили в конфликт с бизнесменом-обнальщиком. «Все, как обычно, — они считали, что он им должен 10 миллионов [рублей], а он настаивал, что не должен ничего», — рассказал источник. Коммерсант обратился за поддержкой к депутату, а тот отправил на разговор с «визовскими» своего товарища Колю Вялого (это прозвище). В «Атриуме» должно было пройти обсуждение ситуации. «Но в назначенный час вместе с Колей Вялым зашли люди в масках и всех положили. Среди задержанных „визовских“ был [авторитет с позывным] Саша Гриша (близкий соратник лидера группировки Валерия Яковлева, который сейчас за границей — прим. URA.RU). Коммерсант-обнальщик теперь работает с [этим депутатом]», — сообщил собеседник. По его версии, вмешательство оперативников произошло после звонка депутата его старому другу — некоему «Славе из УБОПа». «Вряд ли после такого кто-то захочет иметь с [этим депутатом] и его окружением дело», — добавил источник. Судьба задержанных ему неизвестна. По неофициальным данным, в «Атриуме» работали сотрудники МВД, Росгвардии и, возможно, УФСБ. Корреспондент URA.RU был свидетелем, как людей по одному выводят из помещения и грузят в «Газель». Всего, по его подсчетам, было задержано 12 человек. Силовые структуры ситуацию не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит силовиков в гостиницу «Атриум» в центре Екатеринбурга вечером 21 марта был связан с конфликтом двух авторитетных групп, рассказал URA.RU осведомленный источник. В истории замешан депутат гордумы. По словам собеседника агентства, представители ОПГ «Визовские» недавно вступили в конфликт с бизнесменом-обнальщиком. «Все, как обычно, — они считали, что он им должен 10 миллионов [рублей], а он настаивал, что не должен ничего», — рассказал источник. Коммерсант обратился за поддержкой к депутату, а тот отправил на разговор с «визовскими» своего товарища Колю Вялого (это прозвище). В «Атриуме» должно было пройти обсуждение ситуации. «Но в назначенный час вместе с Колей Вялым зашли люди в масках и всех положили. Среди задержанных „визовских“ был [авторитет с позывным] Саша Гриша (близкий соратник лидера группировки Валерия Яковлева, который сейчас за границей — прим. URA.RU). Коммерсант-обнальщик теперь работает с [этим депутатом]», — сообщил собеседник. По его версии, вмешательство оперативников произошло после звонка депутата его старому другу — некоему «Славе из УБОПа». «Вряд ли после такого кто-то захочет иметь с [этим депутатом] и его окружением дело», — добавил источник. Судьба задержанных ему неизвестна. По неофициальным данным, в «Атриуме» работали сотрудники МВД, Росгвардии и, возможно, УФСБ. Корреспондент URA.RU был свидетелем, как людей по одному выводят из помещения и грузят в «Газель». Всего, по его подсчетам, было задержано 12 человек. Силовые структуры ситуацию не комментируют.