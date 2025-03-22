Спасшему людей при теракте в «Крокусе» подростку не подарили обещанную квартиру

Спасший сотню людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» 16-летний Ислам Халилов до сих пор не получил обещанную блогерами квартиру. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«16-летнему гардеробщику из „Крокуса“ Исламу Халилову, который вывел больше ста человек из здания, так и не подарили квартиру», — говорится в сообщении. Авторы канала отмечают, что за его героизм блогеры и меценаты пообещали подарить квартиру его семье. Вместо этого мальчик получил медаль «За спасение погибавших» и встретился с любимой футбольной командой — «Спартаком».
Ислам начал работать с 14 лет из-за финансовых проблем в семье. Сейчас он живет в двухкомнатной квартире на окраине Путилково вместе с семьей, включая родителей, бабушку, брата и сестру. Это временное жилье было предоставлено ему после теракта. По данным telegram-канала, блогеры в итоге так и не выполнили свое обещание о подарке квартиры. После их встречи с юным героем, они просто забыли о своих обязательствах.
22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Вооруженные люди открыли огонь по зрителям перед выступлением группы «Пикник», после чего прогремели взрывы и возник пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подробнее о том, как произошло нападение — в материале URA.RU.
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