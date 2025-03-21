Лидер Востока челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур»

В Челябинске 22 марта состоялась игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой местная команда «Трактор» принимала «Амур» из Хабаровска. Исход встречи 2:0 в пользу челябинцев, сообщает корреспондент URA.RU.
«Счет на пятой минуте матча открыл челябинец Василий Глотов. К концу второго периода ворота соперника успешно атаковал также представитель хозяев поля Александр Кадейкин. Больше голов в этой игре, которая стала последней для „Трактора“ в сезоне 2024-2025 регулярки КХЛ, не было», — передает корреспондент URA.RU.
Как URA.RU писало ранее, недавняя победа «Трактора» над СКА из Санкт-Петербурга укрепила лидерство команды в Восточной конференции КХЛ. Показать лучшие за последние 13 лет результаты клубу помогло руководство канадского тренера Бенуа Гру. Впереди у черно-белых — участие в играх плей-офф Кубка Гагарина.
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