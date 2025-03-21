21 марта 2025

Лидер Востока челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Трактор» встретился с хабаровским «Амуром» на домашнем поле
«Трактор» встретился с хабаровским «Амуром» на домашнем поле Фото:

В Челябинске 22 марта состоялась игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой местная команда «Трактор» принимала «Амур» из Хабаровска. Исход встречи 2:0 в пользу челябинцев, сообщает корреспондент URA.RU.

«Счет на пятой минуте матча открыл челябинец Василий Глотов. К концу второго периода ворота соперника успешно атаковал также представитель хозяев поля Александр Кадейкин. Больше голов в этой игре, которая стала последней для „Трактора“ в сезоне 2024-2025 регулярки КХЛ, не было», — передает корреспондент URA.RU.

Как URA.RU писало ранее, недавняя победа «Трактора» над СКА из Санкт-Петербурга укрепила лидерство команды в Восточной конференции КХЛ. Показать лучшие за последние 13 лет результаты клубу помогло руководство канадского тренера Бенуа Гру. Впереди у черно-белых — участие в играх плей-офф Кубка Гагарина. 

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В Челябинске 22 марта состоялась игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой местная команда «Трактор» принимала «Амур» из Хабаровска. Исход встречи 2:0 в пользу челябинцев, сообщает корреспондент URA.RU. «Счет на пятой минуте матча открыл челябинец Василий Глотов. К концу второго периода ворота соперника успешно атаковал также представитель хозяев поля Александр Кадейкин. Больше голов в этой игре, которая стала последней для „Трактора“ в сезоне 2024-2025 регулярки КХЛ, не было», — передает корреспондент URA.RU. Как URA.RU писало ранее, недавняя победа «Трактора» над СКА из Санкт-Петербурга укрепила лидерство команды в Восточной конференции КХЛ. Показать лучшие за последние 13 лет результаты клубу помогло руководство канадского тренера Бенуа Гру. Впереди у черно-белых — участие в играх плей-офф Кубка Гагарина. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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