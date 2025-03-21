Росжелдор изымает АЗС и землю для реконструкции вокзала Пермь II

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) начало процесс изъятия земельных участков и объектов недвижимости для реконструкции вокзала Пермь II. В рамках подготовки к модернизации вокзального комплекса будет изъято несколько объектов, включая автозаправочную станцию и нежилые здания.
«Федеральное агентство железнодорожного транспорта распорядилось об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для реконструкции вокзального комплекса Пермь II. В списке автозаправочная станция по ул. 2-й Шоссейной, 19 и участок под ней площадью 1730 кв. метров (собственник ООО „ПромБизнесЦентр“), а также три нежилых здания, принадлежащих ООО „Иволга“», — сообщает издание Business Class.
Ранее власти Пермского края показали, как изменится железнодорожный вокзал Пермь-II после реконструкции. Реализация проекта подразумевает реконструкцию уже существующего здания ж/д вокзала Пермь-II. Также предусмотрено строительство высоких посадочных платформ и обустройство прилегающей территории.
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