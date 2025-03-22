RT раскрыл имя автора картины, подаренной Путиным Трампу

втором портрета американского лидера Дональда Трампа, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным, может быть известный российский художник Никас Сафронов. С таким предположением выступила искусствовед Елизавета Лихачева. Ранее портрет был представлен американскому лидеру в рамках официального визита.
«Никас Сафронов. Думаю, что он написал. Стоимость картины оценить не берусь», — отметила Лихачева. Ее слова передает RT.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Путин вручил американскому лидеру портрет. Авторство художника не раскрывается. По словам народного художника России Никаса Сафронова, данное произведение искусства обладает бесценной ценностью.
По словам политолога Федора Лукьянова, картина является символом дипломатических отношений между двумя лидерами. Он уточнил, что подобный обмен подарками традиционно используется для укрепления доверительных отношений между лидерами государств.
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