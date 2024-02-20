Автомат Калашникова, мороженое и баня: какие подарки делал Владимир Путин мировым лидерам

Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург , аурус, aurus
Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства Фото:

Президент России Владимир Путин подарил главе КНДР автомобиль Aurus российского производства. URA.RU рассказывает, какие еще подарки дарил Путин мировым лидерам в разные годы. Среди них: автомат Калашникова, футбольный мяч, вертолет и баня.

Икона для папы Римского

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Фото:

В 2013 году папа Римского получил от Путина православную икону. Спустя шесть лет президент России подарил понтифику еще одну икону — с изображением апостолов Петра и Павла. В 2019 году Путин передал папе Римскому диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. Кинокартина рассказывает о скульпторе и художнике Микеланджело.

YotaPhone, мороженое и баня для Си Цзиньпина

Во время саммита АТЭС Путин подарил YotaPhone российского производства лидеру Китая Си Цзиньпину. Это произошло в ноябре 2014 года.

Спустя несколько лет Путин привез мороженое председателю КНР. Си Цзиньпин получил целую коробку.

Также глава России подарил Си Цзиньпину баню, сибирские орехи, мед и чай. Во время обмена подарками был показан эскиз проекта, а также спил дерева, из которого будет сделана баня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сруб был сделан из 200-летнего кедра с Алтая.

Копия палаша Симона Боливара

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Фото:

В 2015 году президент Венесуэлы Николас Мадуро получил копию палаша Симона Боливара. Последний — один из руководителей войны за независимость колоний Испании в США. Он также признан героем Венесуэлы.

Автомат для Египта

Клипарт. Свердловская область
Президент Египта получил автомат Калашникова (архивное фото)
Фото:

Во время неформальной встречи в 2015 году Путин подарил Египту автомат Калашникова. Его получил президент Абдель Фаттаху ас-Сиси.

Самовар для Японии

Антиквариат. Челябинск
Синдзо Абэ получил самовар от Путина в 2016 году (архивное фото)
Фото:

В 2016 году тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил самовар от Путина. Изделие было выполнено из меди и дерева, самовар был сделан в Туле несколько веков назад. Также японскому премьеру была передана картина «Русская тройка в Коломенском» Игоря Разживина.

Восемь колец для стран СНГ

Фото:

В 2022 году Путин вручил восемь колец главам стран СНГ. На церемонии только президент Белоруссии Александр Лукашенко надел перстень. На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и поздравление «С Новым годом 2023». Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит, — Россия.

Футбольный мяч для Трампа

Клипарт. Сток Сайт президента России
Фото:

Во времена, когда Дональд Трамп был президентом США, лидер России подарил ему футбольный мяч. Американский политик пообещал передать его своему сыну Бэрону. Это произошло во время переговоров в Хельсинки в 2018 году.

Подарки немецким политикам

Клипарт. Сток Сайт президента России
Фото:

В июне 2013 года Путин вручил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель литографию, посвященную подписанию российско-германского торгового соглашения в 1894 году. За десять лет до этого глава России подарил серебряную фигурку хозяйки Медной горы экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру в день его рождения.

Вертолет для президента Зимбабве

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Фото:

Во время поездки в Зимбабве президент России подарил главе страны Эммерсону Мнангагве вертолет. В 2023 году отмечалось, что его в ближайшее время доставят в страну. Скорее всего, тогда речь шла о Ми-38, который производят в Казани.

Перчатка от скафандра и Aurus для Ким Чен Ына

Иннопром-2023. Екатеринбург
Фото:

В сентябре 2023 года Путин во время встречи с Ким Чен Ыном подарил ему карабин и перчатку от космического скафандра. В ответ он получил в подарок карабин северокорейского производства. В 2024 году было анонсировано, что лидер Северной Кореи станет обладателем российского Aurus.

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Президент России Владимир Путин подарил главе КНДР автомобиль Aurus российского производства. URA.RU рассказывает, какие еще подарки дарил Путин мировым лидерам в разные годы. Среди них: автомат Калашникова, футбольный мяч, вертолет и баня. В 2013 году папа Римского получил от Путина православную икону. Спустя шесть лет президент России подарил понтифику еще одну икону — с изображением апостолов Петра и Павла. В 2019 году Путин передал папе Римскому диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. Кинокартина рассказывает о скульпторе и художнике Микеланджело. Во время саммита АТЭС Путин подарил YotaPhone российского производства лидеру Китая Си Цзиньпину. Это произошло в ноябре 2014 года. Спустя несколько лет Путин привез мороженое председателю КНР. Си Цзиньпин получил целую коробку. Также глава России подарил Си Цзиньпину баню, сибирские орехи, мед и чай. Во время обмена подарками был показан эскиз проекта, а также спил дерева, из которого будет сделана баня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сруб был сделан из 200-летнего кедра с Алтая. В 2015 году президент Венесуэлы Николас Мадуро получил копию палаша Симона Боливара. Последний — один из руководителей войны за независимость колоний Испании в США. Он также признан героем Венесуэлы. Во время неформальной встречи в 2015 году Путин подарил Египту автомат Калашникова. Его получил президент Абдель Фаттаху ас-Сиси. В 2016 году тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил самовар от Путина. Изделие было выполнено из меди и дерева, самовар был сделан в Туле несколько веков назад. Также японскому премьеру была передана картина «Русская тройка в Коломенском» Игоря Разживина. В 2022 году Путин вручил восемь колец главам стран СНГ. На церемонии только президент Белоруссии Александр Лукашенко надел перстень. На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и поздравление «С Новым годом 2023». Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит, — Россия. Во времена, когда Дональд Трамп был президентом США, лидер России подарил ему футбольный мяч. Американский политик пообещал передать его своему сыну Бэрону. Это произошло во время переговоров в Хельсинки в 2018 году. В июне 2013 года Путин вручил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель литографию, посвященную подписанию российско-германского торгового соглашения в 1894 году. За десять лет до этого глава России подарил серебряную фигурку хозяйки Медной горы экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру в день его рождения. Во время поездки в Зимбабве президент России подарил главе страны Эммерсону Мнангагве вертолет. В 2023 году отмечалось, что его в ближайшее время доставят в страну. Скорее всего, тогда речь шла о Ми-38, который производят в Казани. В сентябре 2023 года Путин во время встречи с Ким Чен Ыном подарил ему карабин и перчатку от космического скафандра. В ответ он получил в подарок карабин северокорейского производства. В 2024 году было анонсировано, что лидер Северной Кореи станет обладателем российского Aurus.
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