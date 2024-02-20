Автомат Калашникова, мороженое и баня: какие подарки делал Владимир Путин мировым лидерам

Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

20 февраля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства Фото: Размик Закарян © URA.RU Президент России Владимир Путин подарил главе КНДР автомобиль Aurus российского производства. URA.RU рассказывает, какие еще подарки дарил Путин мировым лидерам в разные годы. Среди них: автомат Калашникова, футбольный мяч, вертолет и баня. Икона для папы Римского Фото: picture alliance/Stefano Spazi/ТАСС В 2013 году папа Римского получил от Путина православную икону. Спустя шесть лет президент России подарил понтифику еще одну икону — с изображением апостолов Петра и Павла. В 2019 году Путин передал папе Римскому диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. Кинокартина рассказывает о скульпторе и художнике Микеланджело. YotaPhone, мороженое и баня для Си Цзиньпина Во время саммита АТЭС Путин подарил YotaPhone российского производства лидеру Китая Си Цзиньпину. Это произошло в ноябре 2014 года. Спустя несколько лет Путин привез мороженое председателю КНР. Си Цзиньпин получил целую коробку. Также глава России подарил Си Цзиньпину баню, сибирские орехи, мед и чай. Во время обмена подарками был показан эскиз проекта, а также спил дерева, из которого будет сделана баня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сруб был сделан из 200-летнего кедра с Алтая. Копия палаша Симона Боливара Фото: JacquelinePSUV/Twitter В 2015 году президент Венесуэлы Николас Мадуро получил копию палаша Симона Боливара. Последний — один из руководителей войны за независимость колоний Испании в США. Он также признан героем Венесуэлы. Автомат для Египта Президент Египта получил автомат Калашникова (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время неформальной встречи в 2015 году Путин подарил Египту автомат Калашникова. Его получил президент Абдель Фаттаху ас-Сиси. Самовар для Японии Синдзо Абэ получил самовар от Путина в 2016 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2016 году тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил самовар от Путина. Изделие было выполнено из меди и дерева, самовар был сделан в Туле несколько веков назад. Также японскому премьеру была передана картина «Русская тройка в Коломенском» Игоря Разживина. Восемь колец для стран СНГ Фото: telegram-канал «Пул Первого» / https://t.me/pul_1/7836 В 2022 году Путин вручил восемь колец главам стран СНГ. На церемонии только президент Белоруссии Александр Лукашенко надел перстень. На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и поздравление «С Новым годом 2023». Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит, — Россия. Футбольный мяч для Трампа Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Во времена, когда Дональд Трамп был президентом США, лидер России подарил ему футбольный мяч. Американский политик пообещал передать его своему сыну Бэрону. Это произошло во время переговоров в Хельсинки в 2018 году. Подарки немецким политикам Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru В июне 2013 года Путин вручил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель литографию, посвященную подписанию российско-германского торгового соглашения в 1894 году. За десять лет до этого глава России подарил серебряную фигурку хозяйки Медной горы экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру в день его рождения. Вертолет для президента Зимбабве Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Во время поездки в Зимбабве президент России подарил главе страны Эммерсону Мнангагве вертолет. В 2023 году отмечалось, что его в ближайшее время доставят в страну. Скорее всего, тогда речь шла о Ми-38, который производят в Казани. Перчатка от скафандра и Aurus для Ким Чен Ына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сентябре 2023 года Путин во время встречи с Ким Чен Ыном подарил ему карабин и перчатку от космического скафандра. В ответ он получил в подарок карабин северокорейского производства. В 2024 году было анонсировано, что лидер Северной Кореи станет обладателем российского Aurus. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин подарил главе КНДР автомобиль Aurus российского производства. URA.RU рассказывает, какие еще подарки дарил Путин мировым лидерам в разные годы. Среди них: автомат Калашникова, футбольный мяч, вертолет и баня. В 2013 году папа Римского получил от Путина православную икону. Спустя шесть лет президент России подарил понтифику еще одну икону — с изображением апостолов Петра и Павла. В 2019 году Путин передал папе Римскому диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского. Кинокартина рассказывает о скульпторе и художнике Микеланджело. Во время саммита АТЭС Путин подарил YotaPhone российского производства лидеру Китая Си Цзиньпину. Это произошло в ноябре 2014 года. Спустя несколько лет Путин привез мороженое председателю КНР. Си Цзиньпин получил целую коробку. Также глава России подарил Си Цзиньпину баню, сибирские орехи, мед и чай. Во время обмена подарками был показан эскиз проекта, а также спил дерева, из которого будет сделана баня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сруб был сделан из 200-летнего кедра с Алтая. В 2015 году президент Венесуэлы Николас Мадуро получил копию палаша Симона Боливара. Последний — один из руководителей войны за независимость колоний Испании в США. Он также признан героем Венесуэлы. Во время неформальной встречи в 2015 году Путин подарил Египту автомат Калашникова. Его получил президент Абдель Фаттаху ас-Сиси. В 2016 году тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил самовар от Путина. Изделие было выполнено из меди и дерева, самовар был сделан в Туле несколько веков назад. Также японскому премьеру была передана картина «Русская тройка в Коломенском» Игоря Разживина. В 2022 году Путин вручил восемь колец главам стран СНГ. На церемонии только президент Белоруссии Александр Лукашенко надел перстень. На каждом кольце из металла, похожего на белое и желтое золото, размещена символика СНГ и поздравление «С Новым годом 2023». Кроме того, на перстне указано название страны, где проходил саммит, — Россия. Во времена, когда Дональд Трамп был президентом США, лидер России подарил ему футбольный мяч. Американский политик пообещал передать его своему сыну Бэрону. Это произошло во время переговоров в Хельсинки в 2018 году. В июне 2013 года Путин вручил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель литографию, посвященную подписанию российско-германского торгового соглашения в 1894 году. За десять лет до этого глава России подарил серебряную фигурку хозяйки Медной горы экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру в день его рождения. Во время поездки в Зимбабве президент России подарил главе страны Эммерсону Мнангагве вертолет. В 2023 году отмечалось, что его в ближайшее время доставят в страну. Скорее всего, тогда речь шла о Ми-38, который производят в Казани. В сентябре 2023 года Путин во время встречи с Ким Чен Ыном подарил ему карабин и перчатку от космического скафандра. В ответ он получил в подарок карабин северокорейского производства. В 2024 году было анонсировано, что лидер Северной Кореи станет обладателем российского Aurus.