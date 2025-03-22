Политолог объяснил, какой смысл стоит за картиной, подаренной Путиным Трампу

Политолог Лукьянов: подаренный Путиным Трампу портрет — это символ
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Подарок Путина Трампу стал символом их дипломатических отношений, заявил Лукьянов
Подарок Путина Трампу стал символом их дипломатических отношений, заявил Лукьянов Фото:

Портрет, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу, является символом дипломатических отношений между двумя лидерами. Так политолог Федор Лукьянов объяснил значение картины.

«Подарить портрет — это вполне в духе такой монаршей дипломатии, когда цари или первые лица обмениваются подарками для укрепления доверия», — пояснил Лукьянов. Его слова передает aif.ru.

Политолог подчеркнул, что такой обмен подарками традиционно используется для укрепления доверительных отношений между государственными лидерами. Лукьянов отметил, что Трамп, в отличие от своего преемника Джо Байдена, всегда поддерживал активный диалог с Россией. Это видно и из его политических позиций, которые противопоставляют его подходы к международной политике отношениям Байдена с Россией после событий на Украине.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин вручил Трампу его портрет. Имя автора произведения держится в секрете. Об этом рассказал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

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Портрет, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу, является символом дипломатических отношений между двумя лидерами. Так политолог Федор Лукьянов объяснил значение картины. «Подарить портрет — это вполне в духе такой монаршей дипломатии, когда цари или первые лица обмениваются подарками для укрепления доверия», — пояснил Лукьянов. Его слова передает aif.ru. Политолог подчеркнул, что такой обмен подарками традиционно используется для укрепления доверительных отношений между государственными лидерами. Лукьянов отметил, что Трамп, в отличие от своего преемника Джо Байдена, всегда поддерживал активный диалог с Россией. Это видно и из его политических позиций, которые противопоставляют его подходы к международной политике отношениям Байдена с Россией после событий на Украине. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин вручил Трампу его портрет. Имя автора произведения держится в секрете. Об этом рассказал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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