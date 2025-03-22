Политолог объяснил, какой смысл стоит за картиной, подаренной Путиным Трампу

Портрет, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу, является символом дипломатических отношений между двумя лидерами. Так политолог Федор Лукьянов объяснил значение картины.
«Подарить портрет — это вполне в духе такой монаршей дипломатии, когда цари или первые лица обмениваются подарками для укрепления доверия», — пояснил Лукьянов. Его слова передает aif.ru.
Политолог подчеркнул, что такой обмен подарками традиционно используется для укрепления доверительных отношений между государственными лидерами. Лукьянов отметил, что Трамп, в отличие от своего преемника Джо Байдена, всегда поддерживал активный диалог с Россией. Это видно и из его политических позиций, которые противопоставляют его подходы к международной политике отношениям Байдена с Россией после событий на Украине.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин вручил Трампу его портрет. Имя автора произведения держится в секрете. Об этом рассказал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
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