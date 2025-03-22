Курган богат талантами: шадринская спортсменка завоевала медали на первенстве России

Шадринская спортсменка Таисия Смирнова завоевала серебряную, бронзовую и золотую медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. Об этом сообщает управление спорта Курганской области.
«Представительница Спортивной школы-интерната ЗКФКиЗ выступала в весовой категории до 40 кг и показала выдающиеся результаты: ей покорились 40 кг в рывке и 53 кг в толчке. В итоговой сумме 93 кг принесли ей серебряную медаль. Кроме того, Таисия завоевала „бронзу“ в рывке и „золото“ в толчке», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области».
Ранее URA.RU сообщало, что команда юных инженеров из Шадринска завоевала первое место на VIII Межрегиональном конкурсе «Инженериада» в Верхней Пышме. Ученики представили проект модернизации производства Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) и стали лучшими в номинации «Энергетика» среди участников 8-9 классов. Финал конкурса собрал около 200 школьников из 10 регионов России.
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