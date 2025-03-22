22 марта 2025
21 марта 2025

Курган богат талантами: шадринская спортсменка завоевала медали на первенстве России

Шадринская спортсменка завоевала медали на первенстве России
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые медали шадринских тяжелоатлетов на первенстве России
Первые медали шадринских тяжелоатлетов на первенстве России Фото:

Шадринская спортсменка Таисия Смирнова завоевала серебряную, бронзовую и золотую медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. Об этом сообщает управление спорта Курганской области.

«Представительница Спортивной школы-интерната ЗКФКиЗ выступала в весовой категории до 40 кг и показала выдающиеся результаты: ей покорились 40 кг в рывке и 53 кг в толчке. В итоговой сумме 93 кг принесли ей серебряную медаль. Кроме того, Таисия завоевала „бронзу“ в рывке и „золото“ в толчке», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области».

Ранее URA.RU сообщало, что команда юных инженеров из Шадринска завоевала первое место на VIII Межрегиональном конкурсе «Инженериада» в Верхней Пышме. Ученики представили проект модернизации производства Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) и стали лучшими в номинации «Энергетика» среди участников 8-9 классов. Финал конкурса собрал около 200 школьников из 10 регионов России.

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Шадринская спортсменка Таисия Смирнова завоевала серебряную, бронзовую и золотую медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек. Об этом сообщает управление спорта Курганской области. «Представительница Спортивной школы-интерната ЗКФКиЗ выступала в весовой категории до 40 кг и показала выдающиеся результаты: ей покорились 40 кг в рывке и 53 кг в толчке. В итоговой сумме 93 кг принесли ей серебряную медаль. Кроме того, Таисия завоевала „бронзу“ в рывке и „золото“ в толчке», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области». Ранее URA.RU сообщало, что команда юных инженеров из Шадринска завоевала первое место на VIII Межрегиональном конкурсе «Инженериада» в Верхней Пышме. Ученики представили проект модернизации производства Шадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) и стали лучшими в номинации «Энергетика» среди участников 8-9 классов. Финал конкурса собрал около 200 школьников из 10 регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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