22 марта 2025

Опубликовано видео бегства ВСУ из Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты ВСУ записали на видео свое отступление из Курской области
Солдаты ВСУ записали на видео свое отступление из Курской области Фото:

Солдаты Вооруженных сил Украины записали на видео свое отступление из Курской области. Ролик был опубликован в telegram-канале «Военный обозреватель».

«Эпичные кадры бегства украинских военных из Курской области под ударами российских дронов. Обратим ваше внимание на огромное количество уничтоженной техники ВСУ, остатки которой видны вдоль дорог», — говорится в telegram-канале «Военный обозреватель». На кадрах видно, как украинские солдаты, укрываясь в здании, пытаются отстреливаться от FPV-дрона, запущенного российскими вооруженными силами.

Ранее URA.RU сообщало, что эффективные действия российских военных значительно сократили количество техники и резервов, перебрасываемых ВСУ в Курскую область. По словам представителя силовых структур, это количество уменьшилось в десятки раз, в том числе благодаря работе операторов FPV-дронов.

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Солдаты Вооруженных сил Украины записали на видео свое отступление из Курской области. Ролик был опубликован в telegram-канале «Военный обозреватель». «Эпичные кадры бегства украинских военных из Курской области под ударами российских дронов. Обратим ваше внимание на огромное количество уничтоженной техники ВСУ, остатки которой видны вдоль дорог», — говорится в telegram-канале «Военный обозреватель ». На кадрах видно, как украинские солдаты, укрываясь в здании, пытаются отстреливаться от FPV-дрона, запущенного российскими вооруженными силами. Ранее URA.RU сообщало, что эффективные действия российских военных значительно сократили количество техники и резервов, перебрасываемых ВСУ в Курскую область. По словам представителя силовых структур, это количество уменьшилось в десятки раз, в том числе благодаря работе операторов FPV-дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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