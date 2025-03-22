Опубликовано видео бегства ВСУ из Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины записали на видео свое отступление из Курской области. Ролик был опубликован в telegram-канале «Военный обозреватель».
«Эпичные кадры бегства украинских военных из Курской области под ударами российских дронов. Обратим ваше внимание на огромное количество уничтоженной техники ВСУ, остатки которой видны вдоль дорог», — говорится в telegram-канале « ». На кадрах видно, как украинские солдаты, укрываясь в здании, пытаются отстреливаться от FPV-дрона, запущенного российскими вооруженными силами.
Ранее URA.RU сообщало, что эффективные действия российских военных значительно сократили количество техники и резервов, перебрасываемых ВСУ в Курскую область. По словам представителя силовых структур, это количество уменьшилось в десятки раз, в том числе благодаря работе операторов FPV-дронов.
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