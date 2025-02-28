Силовики: ВСУ перестали пересылать резервы под Курск

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Резервы ВСУ в Курской области уменьшились в десятки раз
Резервы ВСУ в Курской области уменьшились в десятки раз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эффективная деятельность российских военных привела к значительному уменьшению количества техники и резервов, перебрасываемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщили в силовых структурах.

«У ВСУ количество перебрасываемой в Курскую область техники с резервами и боекомплектом снижено в десятки раз», — сказал собеседник агентства ТАСС в силовых структурах. Он добавил, что одной из причин такого изменения стала эффективная работа российских операторов FPV-дронов.

Ранее стало известно, что Военные силы Украины (ВСУ) пошли в контратаку в Курской области. Для этого они использовали бронетехнику, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Остановить противника вышел 137-й полк ВДВ. Сообщается, что российские бойцы уничтожили технику ВСУ.

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Эффективная деятельность российских военных привела к значительному уменьшению количества техники и резервов, перебрасываемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщили в силовых структурах. «У ВСУ количество перебрасываемой в Курскую область техники с резервами и боекомплектом снижено в десятки раз», — сказал собеседник агентства ТАСС в силовых структурах. Он добавил, что одной из причин такого изменения стала эффективная работа российских операторов FPV-дронов. Ранее стало известно, что Военные силы Украины (ВСУ) пошли в контратаку в Курской области. Для этого они использовали бронетехнику, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Остановить противника вышел 137-й полк ВДВ. Сообщается, что российские бойцы уничтожили технику ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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