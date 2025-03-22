У пермского музея современного искусства сменились фирменный стиль и логотип

Пермский музей современного искусства сменил вывеску на фасаде здания. Ребрендинг произошел в соцсетях и на официальном сайте учреждения, передает корреспондент URA.RU.
«Вместо „PERMM“ написано „ПЕРММ“. Логотип теперь строго черно-белый без розовых тонов», — рассказал корреспондент агентства. В министерстве культуры региона пояснили, что стиль обновили «в рамках текущей деятельности музея».
Над ребрендингом начали работать в конце 2024 года. Разработкой занималось столичное дизайнерское бюро. В ближайшее время музей выпустит подробный релиз по этому поводу.
Айдентику учреждения заменили на фоне кадровых перестановок в руководстве. Бывший директор Наиля Аллахвердиева ушла со своего поста в декабре прошлого года после проверки прокуратуры. В действиях экс-руководителя нашли конфликт интересов. Сейчас временно исполняющим обязанности директора музея является Станислав Павлов.
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