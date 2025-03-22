22 марта 2025
21 марта 2025

У пермского музея современного искусства сменились фирменный стиль и логотип

© Служба новостей «URA.RU»
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Прежнюю вывеску заменили новой (архивное фото)
Прежнюю вывеску заменили новой (архивное фото) Фото:

Пермский музей современного искусства сменил вывеску на фасаде здания. Ребрендинг произошел в соцсетях и на официальном сайте учреждения, передает корреспондент URA.RU.

«Вместо „PERMM“ написано „ПЕРММ“. Логотип теперь строго черно-белый без розовых тонов», — рассказал корреспондент агентства. В министерстве культуры региона пояснили, что стиль обновили «в рамках текущей деятельности музея».

Над ребрендингом начали работать в конце 2024 года. Разработкой занималось столичное дизайнерское бюро. В ближайшее время музей выпустит подробный релиз по этому поводу.

Айдентику учреждения заменили на фоне кадровых перестановок в руководстве. Бывший директор Наиля Аллахвердиева ушла со своего поста в декабре прошлого года после проверки прокуратуры. В действиях экс-руководителя нашли конфликт интересов. Сейчас временно исполняющим обязанности директора музея является Станислав Павлов.

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Пермский музей современного искусства сменил вывеску на фасаде здания. Ребрендинг произошел в соцсетях и на официальном сайте учреждения, передает корреспондент URA.RU. «Вместо „PERMM“ написано „ПЕРММ“. Логотип теперь строго черно-белый без розовых тонов», — рассказал корреспондент агентства. В министерстве культуры региона пояснили, что стиль обновили «в рамках текущей деятельности музея». Над ребрендингом начали работать в конце 2024 года. Разработкой занималось столичное дизайнерское бюро. В ближайшее время музей выпустит подробный релиз по этому поводу. Айдентику учреждения заменили на фоне кадровых перестановок в руководстве. Бывший директор Наиля Аллахвердиева ушла со своего поста в декабре прошлого года после проверки прокуратуры. В действиях экс-руководителя нашли конфликт интересов. Сейчас временно исполняющим обязанности директора музея является Станислав Павлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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