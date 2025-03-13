Суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры Перми к экс-директору музея PERMM

В Перми начали рассматривать иск прокуратуры к бывшему руководителю Музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Дело слушается в Ленинском районном суде. Надзорный орган требует изменить формулировку приказа об увольнении на «в связи с утратой доверия».
«Пермская прокуратура просит уволить Наилю Аллахвердиеву с формулировкой „в связи с утратой доверия“. Сегодня (13 марта — прим. URA.RU) началось рассмотрение гражданского иска», — из зала суда передает Properm.
В конце прошлого года Аллахвердиева объявила, что уходит с поста директора учреждения культуры по собственному желанию. Позже прокуратура направила иски в адрес профильного министерства и экс-директора музея. Поводом стали договоры, подписанные Аллахвердиевой с контрагентом. По мнению истца, стороны состояли в близких отношениях. Ответчица при этом категорически отрицает свою вину. В ее защиту высказался представитель администрации губернатора Прикамья.
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