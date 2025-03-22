22 марта 2025

Reuters: украинцы требуют от власти объяснить провал ВСУ в Курской области

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Силы ВСУ были выдавлены из Курской области
Силы ВСУ были выдавлены из Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Операцию ВСУ в Курской области не следовало начинать. Об этом заявил пехотинец Алексей Дешевый. Разгром ВСУ в Курской области вызвал вопросы среди украинцев о целесообразности этой операции.

«Мы вообще не должны были начинать эту операцию», — сказал в беседе с изданием Reuters пехотинец Алексей Дешевый. «Я просто не уверена, что оно того стоило», — сказала Мария Панкова, которая оплакивала воевавшую за ВСУ подругу, пропавшую без вести в Курской области. 

Изданием отмечает, что отступление ВСУ из Суджи углубило общественный раскол на Украине. Оно лишило Киев потенциального козыря на переговорах с Россией. 

Ранее URA.RU сообщало, что 8 марта российские войска провели операцию в Курской области, пройдя в тыл ВСУ по неработающему газопроводу. В результате контратаки большинство сил ВСУ были выдавлены из региона, который противник занимал с августа 2024 года. Президент РФ Владимир Путин приехал в Курскую область в военной форме, чтобы лично изучить ситуацию. 

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Операцию ВСУ в Курской области не следовало начинать. Об этом заявил пехотинец Алексей Дешевый. Разгром ВСУ в Курской области вызвал вопросы среди украинцев о целесообразности этой операции. «Мы вообще не должны были начинать эту операцию», — сказал в беседе с изданием Reuters пехотинец Алексей Дешевый. «Я просто не уверена, что оно того стоило», — сказала Мария Панкова, которая оплакивала воевавшую за ВСУ подругу, пропавшую без вести в Курской области.  Изданием отмечает, что отступление ВСУ из Суджи углубило общественный раскол на Украине. Оно лишило Киев потенциального козыря на переговорах с Россией.  Ранее URA.RU сообщало, что 8 марта российские войска провели операцию в Курской области, пройдя в тыл ВСУ по неработающему газопроводу. В результате контратаки большинство сил ВСУ были выдавлены из региона, который противник занимал с августа 2024 года. Президент РФ Владимир Путин приехал в Курскую область в военной форме, чтобы лично изучить ситуацию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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