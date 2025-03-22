Юрист напомнил о штрафе за неправильное мытье машин

Мытье машины вне специально отведенных для этого мест грозит штрафом. Об этом россиянам напомнил доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.
«Федеральное законодательство устанавливает запрет на мытье транспорта в лесах и у водоемов. В субъектах РФ толкование шире — каждый прописывает свои ограничения и штрафы. В частности, в Москве и Подмосковье мойка авто вне специально отведенных мест обойдется в несколько тысяч рублей», — объяснил Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».
Мытье машины во дворах и на дачных участках также под запретом. Размер штрафных санкций варьируется от 100 рублей за нарушение санитарных и гигиенических норм до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка за нецелевое использование земли. Минимальный размер штрафа в последнем случае — 10 000 рублей.
Ранее автоюрист Дмитрий Славнов объяснил неэффективность штрафа за превышение средней скорости, об этом написало RT. Номинальные собственники автомобилей, которые соглашаются зарегистрировать транспортное средство на свое имя, могут столкнуться со штрафами. На мнение эксперта Льва Воропаева сослалась «Национальная служба новостей».
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