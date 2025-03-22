22 марта 2025

SHOT: в городе Калач-на-Дону прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Калач-на-Дону находится примерно в 66 километрах от Волгограда
Калач-на-Дону находится примерно в 66 километрах от Волгограда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По сообщениям очевидцев, в Калаче-на-Дону, расположенном в Волгоградской области, прогремели взрывы. По предварительным данным, активировалась система противовоздушной обороны, 

Местные жители сообщили, что слышали как минимум два взрыва и звуки, похожие на шум дронов, пролетающих над городом. Калач-на-Дону находится примерно в 66 километрах от Волгограда, пишет SHOT в своем telegram-канале.

Согласно предварительной информации, украинские беспилотные летательные аппараты могли перемещаться на низкой высоте через города Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону из Ростовской области. На данный момент официальных сообщений от властей не поступало.

При этом волгоградцы сообщают о пяти мощных взрывах над городом. Согласно первичным сообщениям, ПВО успешно перехватила воздушные объекты, направлявшиеся к местному нефтеперерабатывающему заводу.

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По сообщениям очевидцев, в Калаче-на-Дону, расположенном в Волгоградской области, прогремели взрывы. По предварительным данным, активировалась система противовоздушной обороны,  Местные жители сообщили, что слышали как минимум два взрыва и звуки, похожие на шум дронов, пролетающих над городом. Калач-на-Дону находится примерно в 66 километрах от Волгограда, пишет SHOT в своем telegram-канале. Согласно предварительной информации, украинские беспилотные летательные аппараты могли перемещаться на низкой высоте через города Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону из Ростовской области. На данный момент официальных сообщений от властей не поступало. При этом волгоградцы сообщают о пяти мощных взрывах над городом. Согласно первичным сообщениям, ПВО успешно перехватила воздушные объекты, направлявшиеся к местному нефтеперерабатывающему заводу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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