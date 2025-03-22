22 марта 2025
21 марта 2025

Челябинцам пообещали зарплату в 130 тысяч рублей за умение обращаться с данными

В Челябинске предложили зарплату в 130 тысяч рублей банковским сотрудникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалистам по безопасности предложили высокий доход Фото:

В Челябинске зарплата специалиста по экономической безопасности в банках может достигать 130 тысяч рублей в месяц. Такие деньги готовы гарантировать сотруднику, который имеет опыт руководства, владеет иностранным языком и аналитическими системами. Соответствующую информацию опубликовал сервис SuperJob.

«Наибольший доход, от 90 до 130 тысяч рублей, обеспечен специалистам с продвинутым английским языком, опытом работы в крупных компаниях и готовностью к командировкам. Стаж по направлению от трех лет предпочтителен», — следует из результатов исследования.

Стартовую зарплату, от 40 до 50 тысяч рублей, предлагают кандидатам с неполным высшим образованием в финансовой, экономической или юридической сферах, а также со знанием систем Cronos, СПАРК, «Контур.Фокус» и другими. Соискатели с опытом от года, умеющие составлять аналитические справки и взаимодействовать с госструктурами и правоохранителями, могут рассчитывать на зарплату от 50 до 55 тысяч рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске в марте 2025 года самой высокооплачиваемой стала вакансия руководителя продаж. Этим работникам предлагают зарплату в размере 200 тысяч рублей в месяц.

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В Челябинске зарплата специалиста по экономической безопасности в банках может достигать 130 тысяч рублей в месяц. Такие деньги готовы гарантировать сотруднику, который имеет опыт руководства, владеет иностранным языком и аналитическими системами. Соответствующую информацию опубликовал сервис SuperJob. «Наибольший доход, от 90 до 130 тысяч рублей, обеспечен специалистам с продвинутым английским языком, опытом работы в крупных компаниях и готовностью к командировкам. Стаж по направлению от трех лет предпочтителен», — следует из результатов исследования. Стартовую зарплату, от 40 до 50 тысяч рублей, предлагают кандидатам с неполным высшим образованием в финансовой, экономической или юридической сферах, а также со знанием систем Cronos, СПАРК, «Контур.Фокус» и другими. Соискатели с опытом от года, умеющие составлять аналитические справки и взаимодействовать с госструктурами и правоохранителями, могут рассчитывать на зарплату от 50 до 55 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске в марте 2025 года самой высокооплачиваемой стала вакансия руководителя продаж. Этим работникам предлагают зарплату в размере 200 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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