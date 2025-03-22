Турецкие телеканалы остановили прямые трансляции митингов

Турецкие телеканалы приостановили прямые трансляции с мест проведения митингов, протестов и от дворца правосудия в Стамбуле, где ожидает суда задержанный мэр Экрема Имамоглу. В этом убедился корреспондент URA.RU. Инициатива исходит от Высшего совета по радио и телевидению страны.
«В данный момент на турецких государственных и частных каналах оппозиции обсуждают внутриполитическую ситуацию и массовые волнения. В эфир пускают только ролики с выступлениями официальных лиц или сюжеты о записанных ранее событиях», — пояснил корреспондент агентства. По сообщению местных СМИ, некоторые каналы оставили прямые включения журналистов только в рамках блоков последних новостей.
URA.RU ранее писало, что порядка миллиона человек вышли на акции протеста в поддержку Имамоглу. Манифестантов уже вытеснили из парка Сарачхане в Стамбуле, пишет RT. Полиция применяет водометы и перцовые спреи против участников акции, передает телеканал 360. Действующая администрация президента Турции опровергает запрет на въезд и выезд из Стамбула, сообщает «Национальная служба новостей».
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