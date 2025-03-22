22 марта 2025

Турецкие телеканалы остановили прямые трансляции митингов

© Служба новостей «URA.RU»
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По телевизору турецких митингующих уже не получится увидеть
По телевизору турецких митингующих уже не получится увидеть Фото:

Турецкие телеканалы приостановили прямые трансляции с мест проведения митингов, протестов и от дворца правосудия в Стамбуле, где ожидает суда задержанный мэр Экрема Имамоглу. В этом убедился корреспондент URA.RU. Инициатива исходит от Высшего совета по радио и телевидению страны.

«В данный момент на турецких государственных и частных каналах оппозиции обсуждают внутриполитическую ситуацию и массовые волнения. В эфир пускают только ролики с выступлениями официальных лиц или сюжеты о записанных ранее событиях», — пояснил корреспондент агентства. По сообщению местных СМИ, некоторые каналы оставили прямые включения журналистов только в рамках блоков последних новостей.

URA.RU ранее писало, что порядка миллиона человек вышли на акции протеста в поддержку Имамоглу. Манифестантов уже вытеснили из парка Сарачхане в Стамбуле, пишет RT. Полиция применяет водометы и перцовые спреи против участников акции, передает телеканал 360. Действующая администрация президента Турции опровергает запрет на въезд и выезд из Стамбула, сообщает «Национальная служба новостей».

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Турецкие телеканалы приостановили прямые трансляции с мест проведения митингов, протестов и от дворца правосудия в Стамбуле, где ожидает суда задержанный мэр Экрема Имамоглу. В этом убедился корреспондент URA.RU. Инициатива исходит от Высшего совета по радио и телевидению страны. «В данный момент на турецких государственных и частных каналах оппозиции обсуждают внутриполитическую ситуацию и массовые волнения. В эфир пускают только ролики с выступлениями официальных лиц или сюжеты о записанных ранее событиях», — пояснил корреспондент агентства. По сообщению местных СМИ, некоторые каналы оставили прямые включения журналистов только в рамках блоков последних новостей. URA.RU ранее писало, что порядка миллиона человек вышли на акции протеста в поддержку Имамоглу. Манифестантов уже вытеснили из парка Сарачхане в Стамбуле, пишет RT. Полиция применяет водометы и перцовые спреи против участников акции, передает телеканал 360. Действующая администрация президента Турции опровергает запрет на въезд и выезд из Стамбула, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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