Опасно ли сейчас ехать в Турцию из-за протестов: сколько будет стоить отдых для россиян

Оппозиция Турции сообщила об участии почти млн человек на акции в Стамбуле

23 марта 2025 в 07:15 Размер текста - 17 +

Политическая ситуация в Турции породила сомнения об отдыхе на курортах республики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Турции продолжаются протесты, связанные с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его считают главным политическим оппонентом президента страны Реджепа Эрдогана. На фоне волнений и беспорядков в Стамбуле, Анкаре, Измире, где оппозиция парализовала центральные улицы и спровоцировала стычки с полицией, курс лиры устремился вниз, а туристы начали сомневаться, безопасно ли ехать на курорты республики. Как создавшаяся ситуация отразится на предстоящих отпусках россиян и во сколько они обойдутся — в материале URA.RU. Что происходит в Турции после задержания мэра Стамбула Новость по теме В Турции начались массовые задержания после ареста главного соперника Эрдогана: что происходит Вечером 22 марта из-за акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Имамоглу центральные улицы Анкары, в том числе район Кызылай и бульвар Ататюрк, были заблокированы. Пришедшие начали демонтировать железные барьеры и вступили в столкновения с полицейскими. В ходе акции произошли задержания, некоторых участников пикета правоохранители уложили на асфальт. В Анкаре возникли проблемы с интернетом и доступом в социальные сети. Силовикам пришлось применить водометы и перцовые спреи, уточнило РИА Новости. Протестовать в Турции вышли сотни тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU По сведениям лидера турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля, на акцию протеста в районе городской администрации Стамбула 22 марта пришли 550 тысяч человек. Опасно ли ехать сейчас в Турцию из-за протестов в Стамбуле Протесты турецкой оппозиции не представляют угрозы для россиян, планирующих отдых в Турции. Основные туристические регионы, такие как Анталия, волнения не затронули, однако в Стамбуле возможны некоторые неудобства из-за перекрытий улиц. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Турция очень боится остаться без туристического трафика из России Фото: Роман Наумов © URA.RU Новость по теме «Турецкое общество расколото»: эксперты объяснили URA.RU, что сейчас происходит в Турции «В Анталии, куда приходится львиная доля всего турецкого туристического трафика, никаких угроз вообще нет. Надо понимать, что туристы, как правило, находятся на территории отелей. Мы не фиксируем отказов от туров», — подчеркнул Мурадян. Между тем, владельцы турецких отелей делают все возможное, чтобы массовые протесты не дошли до курортных зон. По словам члена Российского совета по международным делам (РСМД) Сергея Балмасова, малый бизнес в республике не желает терять российских туристов, благодаря которым получает хороший доход. Падение лиры ударило по отелям и ресторанам за последние годы, и местный бизнес боится лишиться денег в летний сезон. Сколько будет стоить отдых в Турции для россиян Стоимость стандартного десятидневного отдыха на турецких курортах для россиян выросла. Теперь, по сведениям АТОР, минимальная цена составляет 140 тысяч рублей. Новость по теме Что происходит с турецкой лирой на фоне масштабных протестов. Инфографика «За год отдых в Турции в среднем подорожал на 7,2 процента, но — неравномерно: какие-то отели — на треть, другие стали стоить дешевле», — отмечают в аналитической службе АТОР. При этом, по данным ассоциации, благодаря укреплению рубля и акциям раннего бронирования, которые проводят туроператоры, за последний месяц удалось снизить стоимость туристических путевок примерно на 6%. Россия — в лидерах по числу посещающих Турцию туристов Фото: Роман Наумов © URA.RU Например, отдых для двоих в четырехзвездочном отеле обойдется в 150-180 тысяч рублей, в то время как в отелях пятизвездочный категории цены начинаются от 140 тысяч и доходят до 220 тысяч рублей. Для семей с ребенком стоимость отдыха в «четверке» будет колебаться между 190 и 240 тысячами рублей. В 2024 году Турцию посетили более 6,7 миллиона россиян. В течение предстоящего сезона РФ может повторить рекорд 2019 года, когда на курорты республики прибыли более семи миллионов русских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Турции продолжаются протесты, связанные с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его считают главным политическим оппонентом президента страны Реджепа Эрдогана. На фоне волнений и беспорядков в Стамбуле, Анкаре, Измире, где оппозиция парализовала центральные улицы и спровоцировала стычки с полицией, курс лиры устремился вниз, а туристы начали сомневаться, безопасно ли ехать на курорты республики. Как создавшаяся ситуация отразится на предстоящих отпусках россиян и во сколько они обойдутся — в материале URA.RU. Вечером 22 марта из-за акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Имамоглу центральные улицы Анкары, в том числе район Кызылай и бульвар Ататюрк, были заблокированы. Пришедшие начали демонтировать железные барьеры и вступили в столкновения с полицейскими. В ходе акции произошли задержания, некоторых участников пикета правоохранители уложили на асфальт. В Анкаре возникли проблемы с интернетом и доступом в социальные сети. Силовикам пришлось применить водометы и перцовые спреи, уточнило РИА Новости. По сведениям лидера турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля, на акцию протеста в районе городской администрации Стамбула 22 марта пришли 550 тысяч человек. Протесты турецкой оппозиции не представляют угрозы для россиян, планирующих отдых в Турции. Основные туристические регионы, такие как Анталия, волнения не затронули, однако в Стамбуле возможны некоторые неудобства из-за перекрытий улиц. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. «В Анталии, куда приходится львиная доля всего турецкого туристического трафика, никаких угроз вообще нет. Надо понимать, что туристы, как правило, находятся на территории отелей. Мы не фиксируем отказов от туров», — подчеркнул Мурадян. Между тем, владельцы турецких отелей делают все возможное, чтобы массовые протесты не дошли до курортных зон. По словам члена Российского совета по международным делам (РСМД) Сергея Балмасова, малый бизнес в республике не желает терять российских туристов, благодаря которым получает хороший доход. Падение лиры ударило по отелям и ресторанам за последние годы, и местный бизнес боится лишиться денег в летний сезон. Стоимость стандартного десятидневного отдыха на турецких курортах для россиян выросла. Теперь, по сведениям АТОР, минимальная цена составляет 140 тысяч рублей. «За год отдых в Турции в среднем подорожал на 7,2 процента, но — неравномерно: какие-то отели — на треть, другие стали стоить дешевле», — отмечают в аналитической службе АТОР. При этом, по данным ассоциации, благодаря укреплению рубля и акциям раннего бронирования, которые проводят туроператоры, за последний месяц удалось снизить стоимость туристических путевок примерно на 6%. Например, отдых для двоих в четырехзвездочном отеле обойдется в 150-180 тысяч рублей, в то время как в отелях пятизвездочный категории цены начинаются от 140 тысяч и доходят до 220 тысяч рублей. Для семей с ребенком стоимость отдыха в «четверке» будет колебаться между 190 и 240 тысячами рублей. В 2024 году Турцию посетили более 6,7 миллиона россиян. В течение предстоящего сезона РФ может повторить рекорд 2019 года, когда на курорты республики прибыли более семи миллионов русских.