Экс-замгубернатора Брянской области вменили взятку 21,5 млн рублей

Экс-заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко обвиняется в получении взятки на сумму свыше 21,5 миллионов рублей. Судя по материалам уголовного дела, эти средства он получил от предпринимателя Лучкина за посредничество в заключении государственных контрактов по закупке видеокамер, предназначенных для фиксации административных нарушений.
«В производстве ГСУ СК России находится уголовное дело, возбужденное 14 октября 2024 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) по факту получения заместителем губернатора Брянской области Петроченко А. С. взятки в виде денег в особо крупном размере в общей сумме не менее 21 500 000 рублей от предпринимателя Лучкина за общее покровительство, выраженное в содействии заключению с подконтрольными Лучкину организациями и ГКУ госконтрактов по приобретению технических средств фотовидеофиксации административных правонарушений», — сказано в имеющихся у ТАСС документах по делу.
Во время проведения обысков в доме бывшего заместителя губернатора были обнаружены крупные суммы денег, ювелирные украшения и другие ценные предметы. Согласно ходу расследования, существует вероятность того, что Петроченко мог быть осведомлен о предстоящей проверке и успел перевести средства с своих банковских счетов. Он сам категорически отрицает связь с коррупционными действиями и заявляет, что обвинения со стороны предпринимателя Лучкина являются ложными и мотивированы желанием получить преференции от следствия.
Александр Петроченко занимал пост замгубернатора с апреля 2022 года, до этого он руководил департаментом региональной безопасности Брянской области. В сентябре 2024 года по инициативе главы региона была начата проверка в отношении его деятельности.
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