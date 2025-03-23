Times: американские наемники на стороне ВСУ призвали к прекращению огня

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Американские наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня
Американские наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня Фото:

Американские наемники, сражающиеся на стороне ВСУ на Украине, выступают за прекращение огня и жалуются на огромные потери. Об этом сообщает британское издание The Times. 

«Все американцы <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — пишет Times. Издание отмечает, что приход к власти Дональда Трампа в США стал для них ударом. Один из наемников, медик команды «Дельта», рассказал о миссии, в которой его рота понесла 90-процентные потери. 

Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты не участвуют в вооруженном конфликте на Украине. Их вовлечение может привести к третьей мировой войне, что было бы нелепо. 

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Американские наемники, сражающиеся на стороне ВСУ на Украине, выступают за прекращение огня и жалуются на огромные потери. Об этом сообщает британское издание The Times.  «Все американцы <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия», — пишет Times. Издание отмечает, что приход к власти Дональда Трампа в США стал для них ударом. Один из наемников, медик команды «Дельта», рассказал о миссии, в которой его рота понесла 90-процентные потери.  Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты не участвуют в вооруженном конфликте на Украине. Их вовлечение может привести к третьей мировой войне, что было бы нелепо. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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