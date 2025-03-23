Взрывы раздались в Астраханской области

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На текущий момент неизвестно, есть ли жертвы или разрушения в результате взрыва
На текущий момент неизвестно, есть ли жертвы или разрушения в результате взрыва Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Астраханской области прогремело несколько взрывов над Ахтубинском. Об этом сообщает telegram-канал Shot. 

«Местные жители поделились информацией о том, что около 20 минут назад раздались минимум четыре взрыва. Очевидцы утверждают, что видели „красные вспышки в небе“», — пишет telegram-канал. По полученной информации, система противовоздушной обороны своевременно отреагировала на атаку беспилотных летательных аппаратов в районе пригорода Ахтубинска.

Кроме того, замечены следы стрельбы из стрелкового оружия. На текущий момент нет данных о жертвах или разрушениях. Временно исполняющий обязанности главы города Ахтубинск Александр Сиваков предварительно предостерег граждан о риске нападений с использованием дронов.

Ранее сообщалось о взрывах в Калаче-на-Дону Волгоградской области и Волгограде. По предварительным данным, инцидент был связан с действиями систем противовоздушной обороны.

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В Астраханской области прогремело несколько взрывов над Ахтубинском. Об этом сообщает telegram-канал Shot.  «Местные жители поделились информацией о том, что около 20 минут назад раздались минимум четыре взрыва. Очевидцы утверждают, что видели „красные вспышки в небе“», — пишет telegram-канал. По полученной информации, система противовоздушной обороны своевременно отреагировала на атаку беспилотных летательных аппаратов в районе пригорода Ахтубинска. Кроме того, замечены следы стрельбы из стрелкового оружия. На текущий момент нет данных о жертвах или разрушениях. Временно исполняющий обязанности главы города Ахтубинск Александр Сиваков предварительно предостерег граждан о риске нападений с использованием дронов. Ранее сообщалось о взрывах в Калаче-на-Дону Волгоградской области и Волгограде. По предварительным данным, инцидент был связан с действиями систем противовоздушной обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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