Взрывы раздались в Астраханской области

В Астраханской области прогремело несколько взрывов над Ахтубинском. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Местные жители поделились информацией о том, что около 20 минут назад раздались минимум четыре взрыва. Очевидцы утверждают, что видели „красные вспышки в небе“», — пишет telegram-канал. По полученной информации, система противовоздушной обороны своевременно отреагировала на атаку беспилотных летательных аппаратов в районе пригорода Ахтубинска.
Кроме того, замечены следы стрельбы из стрелкового оружия. На текущий момент нет данных о жертвах или разрушениях. Временно исполняющий обязанности главы города Ахтубинск Александр Сиваков предварительно предостерег граждан о риске нападений с использованием дронов.
Ранее сообщалось о взрывах в Калаче-на-Дону Волгоградской области и Волгограде. По предварительным данным, инцидент был связан с действиями систем противовоздушной обороны.
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