Популярную торговую сеть обвинили в массовом обмане россиян

Множество покупателей столкнулись с проблемой возврата денег за недоставленные товары от сети гипермаркетов «Блюмарт». С декабря 2024 года они не могут получить обратно средства, перечисленные за покупки. Одна из покупательниц рассказала, что за несколько месяцев ситуация только ухудшилась
«За четыре месяца ничего, собственно, не произошло. Все становится только хуже. На сайте „Блюмарта“ больше не активен номер телефона, я не смогла по нему дозвониться. Есть такое ощущение, что нас всех просто кинули на деньги», — сообщила она «Ленте.ру».
Издание проанализировало отзывы клиентов в открытых источниках, где нашлись аналогичные жалобы о невозврате денег за товары, которые так и не были доставлены. «С момента подачи заявления прошло почти 2 месяца, но денежные средства на счет карты, с которой была совершена оплата, так и не поступили», — написал один из покупателей.
За 2024 год в Роспотребнадзор поступило более 100 жалоб на интернет-магазин «Блюмарт». Территориальный отдел федеральной службы вынес компании более 50 предостережений, но жалобы продолжают поступать. В ответ на запрос «Ленты.ру» Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что материалы по обращениям потребителей были направлены в полицию. Также было отмечено, что обманутые покупатели могут обратиться за помощью в подготовке искового заявления в суд.
По данным сервиса Картотека арбитражных дел, только в 2024 году сумма исковых требований к «Блюмарту» составила около 30 миллионов рублей. С начала 2025 года были поданы иски на сумму 228 миллионов рублей. Кроме того, 14 февраля налоговая арестовала счета торговой сети из-за долга в 37 миллионов рублей. В «Блюмарт» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.