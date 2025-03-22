Появилось новое видео разрушения здания в курганском городе Петухово

В Петухово Курганской области обрушилась часть стены в административном здании в центре города. Обошлось без пострадавших, так как инцидент произошел в пятницу вечером. Местные жители сняли видео с места событий и прислали его в редакцию URA.RU.
«Повезло, что в здании, где находится соццентр, никто не пострадал. Часть стены рухнула в пятницу после завершения рабочего дня», — рассказали жители Петухово.
По словам местных, о проблеме с крышей, которая промокала, было известно давно. Поэтому библиотеку со второго этажа разрушающегося здания перевезли два года назад. Ранее горожане прислали видео, на котором заснят сам момент обрушения стены в административном здании.
Агентство уже направило редакционный запрос по теме публикации в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Ответ ожидается.
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