22 марта 2025

Появилось новое видео разрушения здания в курганском городе Петухово

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть стены разрушается
Часть стены разрушается Фото:

В Петухово Курганской области обрушилась часть стены в административном здании в центре города. Обошлось без пострадавших, так как инцидент произошел в пятницу вечером. Местные жители сняли видео с места событий и прислали его в редакцию URA.RU.

«Повезло, что в здании, где находится соццентр, никто не пострадал. Часть стены рухнула в пятницу после завершения рабочего дня», — рассказали жители Петухово.

По словам местных, о проблеме с крышей, которая промокала, было известно давно. Поэтому библиотеку со второго этажа разрушающегося здания перевезли два года назад. Ранее горожане прислали видео, на котором заснят сам момент обрушения стены в административном здании. 

Агентство уже направило редакционный запрос по теме публикации в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Ответ ожидается. 

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В Петухово Курганской области обрушилась часть стены в административном здании в центре города. Обошлось без пострадавших, так как инцидент произошел в пятницу вечером. Местные жители сняли видео с места событий и прислали его в редакцию URA.RU. «Повезло, что в здании, где находится соццентр, никто не пострадал. Часть стены рухнула в пятницу после завершения рабочего дня», — рассказали жители Петухово. По словам местных, о проблеме с крышей, которая промокала, было известно давно. Поэтому библиотеку со второго этажа разрушающегося здания перевезли два года назад. Ранее горожане прислали видео, на котором заснят сам момент обрушения стены в административном здании.  Агентство уже направило редакционный запрос по теме публикации в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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